Кадыров рассказал, сколько чеченцев участвуют в военной операции

Сейчас в зоне боевых действий находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни, а всего с начала военного конфликта в них приняли участие 26 тыс. человек из республики, в том числе добровольцы, заявил Кадыров

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С начала российской военной операции на Украине в зону боевых действий было направлено более 26 тыс. человек из Чечни; из них около 12 тыс. — это добровольцы, которые прошли подготовку на базе Университета спецназа в Гудермесе, написал в своем Telegram глава республики Рамзан Кадыров. Сейчас в зоне военных действий находятся более 7 тыс. бойцов из Чечни.

На прошлой неделе Кадыров сообщил президенту Владимиру Путину, что каждую неделю с тренировочной базы университета на линию боевого соприкосновения отправляются по 200 обученных и укомплектованных добровольцев.

Кадыров заявил, что при поддержке фонда им. Ахмата Кадырова Чечня передала на нужды военной операции более 1 тыс. единиц спецтехники, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, систем обнаружения и подавления дронов, более 50 тыс. комплектов современной экипировки, 28,6 тыс. средств связи.

По словам Кадырова, жители территорий Донбасса, перешедших под контроль России, получили от Чечни более 22 тыс. тонн гуманитарных грузов, в том числе машины скорой помощи, медицинское оборудование, продукты, лекарства, стройматериалы, предметы первой необходимости.

Кадыров добавил, что в Чечне формируются два полка по линии Минобороны, туда отобрали 2,4 тыс. человек.

Об участии военнослужащих из Чеченской Республики в военных действиях на Украине Кадыров говорил с февраля 2022 года, заявляя, что они задействованы в наиболее горячих точках операции. В марте прошлого года он сообщил об отправке на Украину добровольцев. Летом Кадыров объявил о формировании в республике четырех батальонов, в которых будут состоять исключительно чеченцы. Они пополнили состав войск Минобороны и получили названия «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Решение сформировать новые подразделения Кадыров объяснил «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».