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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров счел контрнаступление ВСУ «утратившим актуальность»

Глава Чечни Кадыров сообщил об отбитых опорных пунктах в районе Новомихайловки
Фото: Anna Voitenko / Reuters
Фото: Anna Voitenko / Reuters

Контрнаступление Украины быстро утратило свою актуальность, ВСУ несут большие потери, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Судя по всему, распиаренное чуть ли не во всех украинских и западных СМИ контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность. Сейчас враг думает лишь о выживании, о каких-то ответных мерах и речи быть не может», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он привел слова своего помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который рассказал о «больших потерях» ВСУ по всей линии соприкосновения. Также Алаудинов заявил, что военные штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки (ДНР), что «открыло спецназу «Ахмат» большое пространство для маневра».

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя медленное контрнаступление ВСУ, объяснял, что военные действия идут на очень заминированной территории, а Киев хочет сохранить жизнь солдат. Президент Владимир Зеленский тоже подчеркивал, что наступление Украины идет «медленнее, чем хотелось бы», но это и не «голливудский фильм».

Украинское контрнаступление длится с начала июня и с того момента ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, рассказывал глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Однако все атаки были отбиты, «противник целей не достиг», говорил министр.

Кадыров счел контрнаступление ВСУ «утратившим актуальность»
Кадыров счел контрнаступление ВСУ «утратившим актуальность»

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Рамзан Кадыров наступление контрнаступление Украина ВСУ Военная операция на Украине
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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