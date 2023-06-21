Кадыров счел контрнаступление ВСУ «утратившим актуальность»

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Контрнаступление Украины быстро утратило свою актуальность, ВСУ несут большие потери, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Судя по всему, распиаренное чуть ли не во всех украинских и западных СМИ контрнаступление ВСУ быстро утратило свою актуальность. Сейчас враг думает лишь о выживании, о каких-то ответных мерах и речи быть не может», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он привел слова своего помощника, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, который рассказал о «больших потерях» ВСУ по всей линии соприкосновения. Также Алаудинов заявил, что военные штурмовых отрядов 20-й гвардейской дивизии отбили несколько значимых опорных пунктов в районе Новомихайловки (ДНР), что «открыло спецназу «Ахмат» большое пространство для маневра».

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя медленное контрнаступление ВСУ, объяснял, что военные действия идут на очень заминированной территории, а Киев хочет сохранить жизнь солдат. Президент Владимир Зеленский тоже подчеркивал, что наступление Украины идет «медленнее, чем хотелось бы», но это и не «голливудский фильм».

Украинское контрнаступление длится с начала июня и с того момента ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, рассказывал глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Однако все атаки были отбиты, «противник целей не достиг», говорил министр.