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Военная операция на Украине ,  

Кадыров сообщил о формировании четырех чеченских батальонов «Ахмат»

По словам главы Чечни, желание сформировать новые батальоны вызвано «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона»
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Чеченской Республике в скором времени будут сформированы четыре военных батальона, в контингент которого войдут исключительно чеченцы. Об этом в своем Telegram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы 4 военных батальона «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны России», — написал он.

Батальон — основное тактическое подразделение в сухопутных войсках, воздушно-десантных войсках и частях морской пехоты. Батальон состоит из нескольких рот и отдельных взводов и может включать в себя от 145 до 500 человек.

По словам главы Чечни, желание сформировать новые батальоны вызвано «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона». «Я вместе с председателем парламента ЧР Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое предстоит переделать под нужды двух формирующихся батальонов. Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения. В интересах военнослужащих здесь будут предусмотрены все удобства», — рассказал Кадыров.

Глава республики поручил членам правительства подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта.

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Рамзан Кадыров

Военнослужащие из Чеченской Республики принимают участие в специальной военной операции с конца февраля. Кадыров говорил, что они задействованы в наиболее горячих точках операции. В середине марта, по его словам, на Украину отправилась 1 тыс. добровольцев. В начале апреля он вновь сообщил об отправке еще 1 тыс. человек, а в мае рассказал о еще 600 добровольцах.

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В начале мая Кадыров опубликовал видеозапись об отправке бойцов на Украину, на которой сообщалось, что добровольцам полностью оплачивают проезд, проживание и форму. Они также проходят подготовку с профессиональными инструкторами на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В день отправки добровольцы получают 300 тыс. руб., а затем ежедневно по $53 от Минобороны России.

Ранее глава Чечни говорил, что вернувшиеся со спецоперации на Украине добровольцы стремятся снова отправиться туда и принять участие в боевых действиях, чтобы «поставить точку в ситуации с загрязняющими земную твердь недобитками».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Рамзан Кадыров Чечня батальон Военная операция на Украине

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Профессиональная аналитика
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