Кадыров заявил о неудачном контрнаступлении военных Украины

По словам Кадырова, украинские военные попытались вернуть утраченные позиции, однако были вынуждены отступить с большими потерями. Пленный военный указал на нахождение пункта управления ВСУ, после чего по тому месту нанесли удар

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Военнослужащие Украины перешли в контрнаступление близ села Воеводовка в Луганской области для возвращения утраченных позиций, они отступили после огня российских военных, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате ответного огня противник понес существенные потери как живой силы, так и спецтехники. <...> Очередная победа наших ребят не обошлась без ценного трофейного вооружения и специальной военной техники», — написал он.

Кадыров добавил, что российские силы взяли в плен одного из украинских военных, который сообщил о нахождении пункта управления ВСУ близ Воеводовки. После этого, продолжил глава Чечни, пункт уничтожили, среди погибших украинских военных — командиры роты и батальона.

Днем ранее, 5 мая, Кадыров заявил о «полном освобождении» поселка Светличного в Луганской области Украины. Он указал, что населенный пункт взяли под «абсолютный контроль», в нем «завершается зачистка». Кроме того, продолжил глава Чечни, российские силы к тому время установили контроль над первыми районами поселка Нижнее в Луганской области. «Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — заверил Кадыров.

В середине апреля глава Чечни рассказал о планах начать «наступательную волну» на все города Украины, отметив, что такое указание дал российский президент Владимир Путин. В начале мая Кадыров призвал начать вторую фазу спецоперации «по всей территории» Украины, не ограничиваясь Луганской и Донецкой областями. «Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел», — пояснил он.

Чеченские формирования и силы Луганской народной республики наступают «по всей линии фронта», заявил Кадыров в начале мая. «Начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», — уточнил он тогда.



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