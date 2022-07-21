Генконсульство Финляндии в Петербурге объяснило очереди за визами
После снятия коронавирусных ограничений на пересечение границы количество желающих получить финскую визу увеличилось, в связи с чем в генеральном консульстве в Санкт-Петербурге возникли очереди. Об этом РБК заявили в генконсульстве Финляндии в Петербурге.
«Из-за снятия ограничений количество потенциальных заявителей увеличилось, что привело, в свою очередь, к увеличению спроса. Это отразилось на доступности мест в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге, включая запись на август», — говорится в сообщении.
В генконсульстве рекомендовали следить за ситуацией, поскольку «отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты добавляются на сайте и освободившиеся места становятся доступными».
На то, что очереди в визовом центре заняты, обратила внимание «Фонтанка». «Документы на визу в Финляндию уже не подать вплоть до сентября. Места в очереди заняты», — говорится в сообщении.
Финляндия с 30 июня сняла антикоронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. С 15 июля ограничения на сухопутных границах, которые действовали с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, отменила Россия.
При этом, как рассказали в генконсульстве, количество запросов на визу росло еще с октября прошлого года. Тогда Финляндия расширила прием визовых заявлений.
«В начале 2021 года действовали введенные из-за коронавируса ограничения для приема визовых заявлений, поэтому сравнение статистик за 2021 и 2022 годы не дает целесообразную картину о развитии ситуации. В период с января по 20 июля в Санкт-Петербурге было подано за 2021 год около 5200 визовых заявлений, а за 2022 год — около 58 000», — добавили в генконсульстве.