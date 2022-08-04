Большинство финнов выступили за отмену туристических виз россиянам

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Более половины жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам. Опрос провела финская вещательная корпорация Yle, она же опубликовала его результаты.

На вопрос, должна ли Финляндия прекратить выдачу разрешений на въезд гражданам России, положительно ответили 58% опрошенных. Четверть — 24% — проголосовали за продолжение процедуры, а 18% затруднились ответить.

Чаще всего противниками решения об отмене виз оказывались женщины или молодежь в возрасте от 25 до 34 лет. Также против такого решения выступают сторонники консервативной Коалиционной партии и националистической партии «Истинные финны».

Среди тех, кто выступил за прекращение выдачи виз, большинство — мужчины в возрасте от 50 до 64 лет с высокими доходами.

В конце июля глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера сообщила, что власти страны рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России:

полное прекращение оформления виз для россиян . Однако это, как отмечает Yle, запрещено законами ЕС и правилами Шенгенской зоны;

. Однако это, как отмечает Yle, запрещено законами ЕС и правилами Шенгенской зоны; ограничение числа принимаемых заявлений на получение визы . Этот вариант прост в реализации, но малоэффективен, поскольку около 100 тыс. россиян уже имеют действующие туристические визы, которые позволят им посещать страну еще несколько лет, говорится в статье;

. Этот вариант прост в реализации, но малоэффективен, поскольку около 100 тыс. россиян уже имеют действующие туристические визы, которые позволят им посещать страну еще несколько лет, говорится в статье; разрешить въезд в страну только по веской причине: чтобы навестить близких родственников, получить лечение, присутствовать на похоронах и по другим важным обстоятельствам;

чтобы навестить близких родственников, получить лечение, присутствовать на похоронах и по другим важным обстоятельствам; аннулировать выданные россиянам визы. Однако эта мера также вряд ли будет законной по нормам как самой Финляндии, так и Евросоюза, пишет Yle;

Однако эта мера также вряд ли будет законной по нормам как самой Финляндии, так и Евросоюза, пишет Yle; закрытие границы для пассажирских перевозок. Авторы статьи считают, что это «единственно верный способ», однако он чреват политическими последствиями из-за протестов общественности и, возможно, не будет поддержан политиками.

Авторы статьи считают, что это «единственно верный способ», однако он чреват политическими последствиями из-за протестов общественности и, возможно, не будет поддержан политиками. вариант, который поддерживает сам МИД Финляндии, — следовать политике Евросоюза.

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С предложениями запретить выдачи виз россиянам в парламенте Финляндии выступили после того, как страна сняла COVID-ограничения на въезд для иностранцев, а Россия, в свою очередь, отменила ограничения на сухопутных границах. Через Финляндию россияне могут попасть в европейские страны: напрямую в Евросоюз полететь они не могут, поскольку с конца февраля он полностью закрыл небо для российских самолетов.

В российском МИДе предупредили, что, если Финляндия откажется от выдачи шенгенских туристических виз россиянам, Москва примет ответные меры.