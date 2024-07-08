Минобороны заявило об уничтожении HIMARS, которые ударили по Севастополю
Российские военные уничтожили три пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинские силы задействовали для атаки на Севастополь 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Три пусковые установки HIMARS, оснащенные ракетами ATACMS американского производства, уничтожили расчеты ракетных комплексов «Искандер» в окрестностях села Клапая Херсонской области.
Село Клапая расположено на правом берегу Днепра, подконтрольном Киеву, в 12 км к северо-западу от Херсона.
РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin (отвечает за ракетную часть). Установки этих систем могут запускать в том числе ракеты ATACMS класса «земля — земля», их Киеву также поставляет Запад.
Перемещение HIMARS и занятие ими позиций засекли с помощью дронов. После этого ракетный удар нанесли «Искандеры».
«В результате удара уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО», — заявили в Минобороны.
Украинские силы ударили по северной части Севастополя 23 июня. Одна из ракет ATACMS из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.
Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка, где пострадали люди, не были целью Киева.