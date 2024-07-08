Минобороны заявило об уничтожении HIMARS, которые ударили по Севастополю

Три пусковые установки HIMARS были уничтожены расчетами ракетных комплексов «Искандер» в окрестностях села Клапая Херсонской области. Удар по Севастополю ракетами ATACMS 23 июня нанесли с помощью этих РСЗО, заявили в Минобороны

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Российские военные уничтожили три пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинские силы задействовали для атаки на Севастополь 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Три пусковые установки HIMARS, оснащенные ракетами ATACMS американского производства, уничтожили расчеты ракетных комплексов «Искандер» в окрестностях села Клапая Херсонской области.

Село Клапая расположено на правом берегу Днепра, подконтрольном Киеву, в 12 км к северо-западу от Херсона. РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin (отвечает за ракетную часть). Установки этих систем могут запускать в том числе ракеты ATACMS класса «земля — земля», их Киеву также поставляет Запад.

Перемещение HIMARS и занятие ими позиций засекли с помощью дронов. После этого ракетный удар нанесли «Искандеры».

«В результате удара уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО», — заявили в Минобороны.

Украинские силы ударили по северной части Севастополя 23 июня. Одна из ракет ATACMS из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка, где пострадали люди, не были целью Киева.