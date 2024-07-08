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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по HIMARS и иностранным военным на Украине

Минобороны: уничтожены 3 установки HIMARS и до 10 работавших с ними иностранцев
Сюжет
Военная операция на Украине
За прошедшие сутки российские силы уничтожили три установки HIMARS и до 10 иностранных специалистов, которые работали с системами, сообщило Минобороны
Пусковая&nbsp;установка реактивной системы залпового огня HIMARS
Пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Российские силы за прошедшие сутки уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также до 10 иностранных специалистов, которые работали с этими РСЗО, сообщает Минобороны.

В результате боев с подразделениями группировки войск «Центр» украинские силы потеряли также танк M1A1 Abrams.

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине трех РСЗО HIMARS
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

26 июня Минобороны также отчиталось об уничтожении трех пусковых установок HIMARS, транспортно-заряжающей машины и иностранных специалистов, работавших с системами. Их число не уточнялось.

РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin (отвечает за ракетную часть).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Украина Минобороны
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