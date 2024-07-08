Минобороны: уничтожены 3 установки HIMARS и до 10 работавших с ними иностранцев

Минобороны заявило об ударе по HIMARS и иностранным военным на Украине

За прошедшие сутки российские силы уничтожили три установки HIMARS и до 10 иностранных специалистов, которые работали с системами, сообщило Минобороны

Пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Российские силы за прошедшие сутки уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также до 10 иностранных специалистов, которые работали с этими РСЗО, сообщает Минобороны.

В результате боев с подразделениями группировки войск «Центр» украинские силы потеряли также танк M1A1 Abrams.

26 июня Минобороны также отчиталось об уничтожении трех пусковых установок HIMARS, транспортно-заряжающей машины и иностранных специалистов, работавших с системами. Их число не уточнялось.

РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin (отвечает за ракетную часть).