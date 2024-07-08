Минобороны заявило об ударе по HIMARS и иностранным военным на Украине
Минобороны: уничтожены 3 установки HIMARS и до 10 работавших с ними иностранцев
За прошедшие сутки российские силы уничтожили три установки HIMARS и до 10 иностранных специалистов, которые работали с системами, сообщило Минобороны
Пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS
Российские силы за прошедшие сутки уничтожили три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также до 10 иностранных специалистов, которые работали с этими РСЗО, сообщает Минобороны.
В результате боев с подразделениями группировки войск «Центр» украинские силы потеряли также танк M1A1 Abrams.
26 июня Минобороны также отчиталось об уничтожении трех пусковых установок HIMARS, транспортно-заряжающей машины и иностранных специалистов, работавших с системами. Их число не уточнялось.
РСЗО HIMARS разрабатывают британский оборонный концерн BAE Systems и американская компания Lockheed Martin (отвечает за ракетную часть).