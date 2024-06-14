Захарова назвала «бумажками» соглашение Украины и США по безопасности

Захарова: соглашение Украины и США по безопасности — просто бумажки

Владимир Зеленский и Джо Байден подписывают соглашение в сфере безопасности (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Подписанное США и Украиной соглашение в сфере безопасности — «бумажка» без юридической силы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дело в том, что это обычные бумажки. <...> Они не имеют под собой юридической силы», — приводит ее слова ТАСС.

Документ рассчитан на десять лет, в течение которых США будут поддерживать Украину с помощью поставок оружия, тренировок военных и развития систем ПВО. Соглашение не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

США стали последней страной из членов G7, которая заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Подобные документы подписали и страны за пределами «Семерки» — Дания, Латвия, Нидерланды, Финляндия.

Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России, заявил ранее президент России Владимир Путин.