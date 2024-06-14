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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала «бумажками» соглашение Украины и США по безопасности

Захарова: соглашение Украины и США по безопасности — просто бумажки
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский и Джо Байден подписывают соглашение в сфере безопасности
Владимир Зеленский и Джо Байден подписывают соглашение в сфере безопасности (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Подписанное США и Украиной соглашение в сфере безопасности — «бумажка» без юридической силы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Дело в том, что это обычные бумажки. <...> Они не имеют под собой юридической силы», — приводит ее слова ТАСС.

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Документ рассчитан на десять лет, в течение которых США будут поддерживать Украину с помощью поставок оружия, тренировок военных и развития систем ПВО. Соглашение не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

США стали последней страной из членов G7, которая заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Подобные документы подписали и страны за пределами «Семерки» — Дания, Латвия, Нидерланды, Финляндия.

Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России, заявил ранее президент России Владимир Путин.

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Украина США соглашение
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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