Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией
Украина подписала двусторонние договоры о гарантиях безопасности с еще двумя странами — Канадой и Италией, сообщил в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский. Это произошло в рамках визита в Киев премьеров стран Джастина Трюдо и Джорджи Мелони, приуроченного ко второй годовщине начала боевых действий.
По словам Зеленского, соглашение с Канадой предусматривает выделение в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (около $2,22 млрд) макрофинансовой и военной помощи Украине. Президент назвал это своевременным решением, которое внесет вклад в усиление обороны страны.
Детали соглашения с Италией пока не уточняются, но, по словам Зеленского, документ «закладывает прочную основу для длительного партнерства» в сфере безопасности между двумя странами. Зеленский сообщил, что обсудил с итальянским премьером дальнейшую поддержку Украины со стороны G7, где сейчас председательствует Мелони.
Глава итальянского МИДа Антонио Таяни, анонсируя подписание соглашения, говорил, что в документе предусмотрены экономическая помощь, гуманитарная поддержка и защита критической инфраструктуры. По словам министра, документ «посылает четкий сигнал о защите международного права», но он не будет иметь обязательной юридической силы. «Из текста не следует никаких обязательств по международному праву или финансовых обязательств; нет автоматических гарантий политической или военной поддержки», — говорил Таяни (цитата по Ansa), отметив, что в связи с этим ратификация соглашения парламентом не потребуется.
Италия с февраля 2022 года одобрила восемь пакетов военной помощи Украине. В декабре 2023-го совет министров страны на год продлил декрет, который разрешает итальянскому правительству передавать украинцам вооружение, технику, генераторы и все необходимое «для поддержки военных операций по защите беспомощного гражданского населения». Канада оказала Украине помощь более чем на $7 млрд, в том числе передала Киеву бронемашины и помогала с обучением пилотов F-16.
Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией и Францией.
Россия осуждает Запад за военную помощь Украине. Что касается гарантий безопасности, по мнению президента Владимира Путина, Украина может получить их, только если при этом будет обеспечена безопасность России.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний