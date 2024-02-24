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Военная операция на Украине ,  
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Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Канадой и Италией

Зеленский: Киев подписал договоры о гарантиях безопасности с Канадой и Италией
Сюжет
Военная операция на Украине
Договоренности с Канадой предусматривают выделение Украине более $2 млрд финансовой и военной помощи. Соглашение с Италией не будет иметь юридической силы, заявлял ранее МИД. Москва осуждает поддержку Киева
Джастин Трюдо, Джорджа Мелони и Владимир Зеленский
Джастин Трюдо, Джорджа Мелони и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина подписала двусторонние договоры о гарантиях безопасности с еще двумя странами — Канадой и Италией, сообщил в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский. Это произошло в рамках визита в Киев премьеров стран Джастина Трюдо и Джорджи Мелони, приуроченного ко второй годовщине начала боевых действий.

По словам Зеленского, соглашение с Канадой предусматривает выделение в 2024 году более 3 млрд канадских долларов (около $2,22 млрд) макрофинансовой и военной помощи Украине. Президент назвал это своевременным решением, которое внесет вклад в усиление обороны страны.

Детали соглашения с Италией пока не уточняются, но, по словам Зеленского, документ «закладывает прочную основу для длительного партнерства» в сфере безопасности между двумя странами. Зеленский сообщил, что обсудил с итальянским премьером дальнейшую поддержку Украины со стороны G7, где сейчас председательствует Мелони.

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Глава итальянского МИДа Антонио Таяни, анонсируя подписание соглашения, говорил, что в документе предусмотрены экономическая помощь, гуманитарная поддержка и защита критической инфраструктуры. По словам министра, документ «посылает четкий сигнал о защите международного права», но он не будет иметь обязательной юридической силы. «Из текста не следует никаких обязательств по международному праву или финансовых обязательств; нет автоматических гарантий политической или военной поддержки», — говорил Таяни (цитата по Ansa), отметив, что в связи с этим ратификация соглашения парламентом не потребуется.

Италия с февраля 2022 года одобрила восемь пакетов военной помощи Украине. В декабре 2023-го совет министров страны на год продлил декрет, который разрешает итальянскому правительству передавать украинцам вооружение, технику, генераторы и все необходимое «для поддержки военных операций по защите беспомощного гражданского населения». Канада оказала Украине помощь более чем на $7 млрд, в том числе передала Киеву бронемашины и помогала с обучением пилотов F-16.

Ранее Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией, Данией и Францией.

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Россия осуждает Запад за военную помощь Украине. Что касается гарантий безопасности, по мнению президента Владимира Путина, Украина может получить их, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

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Владимир Зеленский Украина гарантии безопасности Италия Канада
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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