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Военная операция на Украине ,  
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США и Япония заключили с Украиной договоры о гарантиях безопасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Подписать с Украиной такие соглашения страны G7 договорились в июле 2023 года. На сегодня это сделали уже все члены «семерки» и еще восемь стран за ее пределами. Документы рассчитаны на десять лет
Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

13 июня на саммите G7 в Италии лидеры США и Японии Джо Байден и Фумио Кисида встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и заключили с ним соглашения о гарантиях безопасности, передает Reuters. Теперь такой договор у Украины подписан со всеми странами «семерки». Тексты обоих документов опубликованы на сайте украинского президента. Как и все другие соглашения о гарантиях, они заключены на десять лет.

«Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии» состоит из десяти частей. В сфере обороны и безопасности обозначено пять обязательств:

  • Токио предоставляет Киеву нелетальное оборудование, как он делал до этого.
  • Стороны сотрудничают в рамках коалиций, которую создала Контактная группа по обороне Украины (также известная как «формат «Рамштайн»).
  • Япония вкладывается в Трастовый фонд для Украины, который создало НАТО.
  • Япония помогает лечить раненных украинцев.
  • Стороны сотрудничают в сфере разведки.

Речь идет также о гуманитарной, технической, финансовой поддержке и помощи по восстановлению Украины. «Японская сторона будет работать над тем, чтобы активно способствовать экономическому восстановлению и модернизации промышленности, включая передовые технологические отрасли, тесно координируя свои усилия с частным сектором», — сказано в документе.

Как и в других соглашениях о гарантиях, в договорах с США и Японией есть часть о том, как стороны будут действовать в случае нападения на Украину в будущем. Она не предусматривает вариант, при котором эти страны отправят свои войска воевать на стороне Киева. Общее для всех договоров положение — в течение 24 часов после атаки стороны проводят консультации, США и Япония берут на себя обязательство помогать Украине — экономическая поддержка, помощь в сфере безопасности (какая конкретно, не уточняется) — и наложить на Россию санкции.

О том, что США подпишут такой документ, накануне сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, соглашение даст понять, что Вашингтон будет поддерживать Киев еще долгое время. «Подписывая этот документ, мы посылаем России сигнал о нашей решимости», — отметил Салливан в самолете по пути в Италию, добавив, что, если президент России Владимир Путин сомневается в долгосрочности поддержки Киева, то «он ошибается».

Решение о том, что с Украиной надо заключить договоры о гарантиях, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приняли в июле 2023 году — соответствующую декларацию они одобрили на саммите НАТО в Вильнюсе. В соответствии с ней, государства-гаранты должны взять на себя следующие обязательства:

  • укрепление украинских вооруженных сил (передача вооружений, помощь с развитием украинской оборонной промышленности, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией, поддержка в сфере кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами);
  • укрепление украинской экономики — в частности, через восстановление страны;
  • техническая и финансовая поддержка для решения срочных вопросов, которые возникают в контексте конфликта между Украиной и Россией.

Подобные соглашения с Украиной подписали еще восемь стран за пределами «Группы семи» — в их числе Дания, Латвия, Нидерланды, Финляндия. Его также собирается подписать с Киевом Евросоюз. 

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Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Украина США гарантии безопасности Япония

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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