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Военная операция на Украине ,  
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Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности

Премьер Бельгии и президент Украины подписали соглашение по безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина и Бельгия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое в том числе предусматривает отправку €977 млн и истребителей F-16 Киеву в 2024 году. Россия осуждает любую помощь западных стран Киеву
Владимир Зеленский и Александер&nbsp;Де Кроо
Владимир Зеленский и Александер Де Кроо (Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

Согласно документу, в 2024 году Бельгия выделит Украине в качестве военной помощи не менее €977 млн (около $1 млрд), до 2028 года — 30 истребителей F-16. При этом первые военные самолеты Брюссель обязался поставить Киеву в этом году.

В соглашении в том числе закреплены гарантии по обеспечению безопасности, своевременным поставкам военной техники и вооружений с учетом потребностей Киева, разминированию и содействию в проведении учений. Срок действия соглашения — десять лет.

По данным пресс-службы офиса Зеленского, отдельные пункты документа закрепили двустороннее сотрудничество в оборонной промышленности, разведке и кибербезопасности, поддержку «формулы мира», намерения об усилении санкций в отношении России и взыскании ущерба, в том числе с помощью конфискации замороженных активов. Бельгия также поддержала будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Таким образом, Бельгия стала 11-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности. До этого соответствующие документы подписали Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия и Испания.

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Политика
Истребители F-16
Зеленский прибыл в Брюссель 28 мая. В ходе своего визита он в том числе планирует посетить военный аэропорт Мельбрук и встретиться с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.

Россия осуждает любую военную помощь Запада Киеву, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле отмечали «растущую вовлеченность» западных стран из-за обсуждения поставок F-16 Украине. Президент России Владимир Путин выражал уверенность в том, что в случае реализации такого сценария истребители «будут гореть», как и немецкие танки Leopard.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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