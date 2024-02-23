 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский и премьер Дании Фредериксен подписали гарантии безопасности Украине
Украина и Дания подписали «соглашение о гарантиях безопасности». Накануне датские власти объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $247,4 млн
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский
Метте Фредериксен и Владимир Зеленский (Фото: Ritzau Scanpix / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали «соглашение о гарантиях безопасности», передает «Страна». Полное название документа звучит как Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией.

По словам замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы, которые приводит издание, в документе зафиксировано, что Дания направит Украине в 2024 году военную помощь в размере не менее €1,8 млрд и еще €8,5 млрд в 2023–2028 годах. Также Дания обещала помочь Киеву с передачей американских истребителей четвертого поколения F-16, боеприпасов и оружия.

Накануне, 22 февраля, датские власти заявили о передаче нового пакета военной помощи Украине в размере 1,7 млрд крон (€227,6 млн). Фредериксен объявила в тот день, что Дания заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, рассчитанное на десять лет.

После передачи пакета общая сумма датской помощи Украине достигнет 33,3 млрд крон (€4,458 млрд) с момента начала конфликта два года назад. Средства для новой помощи будут взяты из 7 млрд крон (€937,2 млн), которые страна выделила фонду, созданному в марте прошлого года для гражданских, военных и деловых пожертвований Украине. Переданные средства пойдут на закупку средств ПВО, беспилотников и 15 тыс. артиллерийских снарядов.

Дания является членом НАТО с 1949 года и одним из крупнейших доноров военной помощи Украине относительно размера своей экономики, подчеркивает Reuters. Страна также возглавляет коалицию вместе с Нидерландами и США, которая нацелена на оказание поддержки ВВС Украины. По словам Фредериксен, Дания рассчитывает начать поставки истребителей F-16 на Украину летом этого года.

В январе датское Минобороны сообщало о задержке с передачей Киеву самолетов. Ранее ожидалось, что первые шесть F-16 будут отправлены на Украину к Новому году, однако затем поставку отложили до второго квартала 2024 года. В США говорили, что первая группа украинских пилотов завершит обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года. Нидерланды сообщали о подготовке первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине в декабре 2023 года.

ЕС приступил к экстренному поиску средств на закупку снарядов для Украины
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Украина Дания
Материалы по теме
МВФ и Украина договорились о новом транше на $880 млн
Политика
Польша и Украина проведут переговоры по блокировке границы фермерами
Политика
Украина решила создать дополнительный маршрут экспорта в ЕС через Дунай
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Лидер сборной Германии по биатлону решил завершить карьеру Спорт, 17:17
Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер «ПИК» Политика, 17:15
ЕС ввел санкции против «Движения первых» и Климовского завода Политика, 16:53
Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы Спорт, 16:44
Украина направила Польше ноту после инцидента с рассыпанным зерном Политика, 16:32
Сестры Аверины назвали осознанным свое решение о завершении карьеры Спорт, 16:22
Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности Политика, 16:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сестры Аверины завершили спортивную карьеру Спорт, 15:54
В Авдеевке начали выдавать российские паспорта Политика, 15:52
Зеленский анонсировал новое контрнаступление Политика, 15:51
В Забайкалье сообщили о 16 погибших военных после удара в ДНР Политика, 15:37
Вызывавшийся в сборную Бразилии футболист перешел в клуб Первой лиги Спорт, 15:36
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций Спорт, 15:20
Торговый концерн Stockmann сменит название Бизнес, 15:20