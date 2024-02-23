Украина и Дания подписали «соглашение о гарантиях безопасности». Накануне датские власти объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $247,4 млн

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский (Фото: Ritzau Scanpix / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали «соглашение о гарантиях безопасности», передает «Страна». Полное название документа звучит как Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией.

По словам замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы, которые приводит издание, в документе зафиксировано, что Дания направит Украине в 2024 году военную помощь в размере не менее €1,8 млрд и еще €8,5 млрд в 2023–2028 годах. Также Дания обещала помочь Киеву с передачей американских истребителей четвертого поколения F-16, боеприпасов и оружия.

Накануне, 22 февраля, датские власти заявили о передаче нового пакета военной помощи Украине в размере 1,7 млрд крон (€227,6 млн). Фредериксен объявила в тот день, что Дания заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, рассчитанное на десять лет.

После передачи пакета общая сумма датской помощи Украине достигнет 33,3 млрд крон (€4,458 млрд) с момента начала конфликта два года назад. Средства для новой помощи будут взяты из 7 млрд крон (€937,2 млн), которые страна выделила фонду, созданному в марте прошлого года для гражданских, военных и деловых пожертвований Украине. Переданные средства пойдут на закупку средств ПВО, беспилотников и 15 тыс. артиллерийских снарядов.

Дания является членом НАТО с 1949 года и одним из крупнейших доноров военной помощи Украине относительно размера своей экономики, подчеркивает Reuters. Страна также возглавляет коалицию вместе с Нидерландами и США, которая нацелена на оказание поддержки ВВС Украины. По словам Фредериксен, Дания рассчитывает начать поставки истребителей F-16 на Украину летом этого года.

В январе датское Минобороны сообщало о задержке с передачей Киеву самолетов. Ранее ожидалось, что первые шесть F-16 будут отправлены на Украину к Новому году, однако затем поставку отложили до второго квартала 2024 года. В США говорили, что первая группа украинских пилотов завершит обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года. Нидерланды сообщали о подготовке первых 18 истребителей F-16 для передачи Украине в декабре 2023 года.

Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, но лишь затягивает его.