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Военная операция на Украине ,  
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Украина запросит чрезвычайное заседание Совбеза ООН после взрывов в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев намерен запросить заседание в связи с российским ударом, заявил украинский президент. Минобороны России заявило, что разрушения в Киеве связаны с падением украинской ракеты ПВО
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Украина намерена инициировать созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском в Варшаве. Трансляция шла на YouТube-канале офиса украинского президента.

Днем 8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе систем ПВО. В администрации Киева заявили, что падение обломков зафиксировано в семи районах — Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

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Руководитель военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 19 человек, а также о 53 пострадавших. Зеленский писал, что есть разрушения в детской больнице «Охмадит» в Шевченковском районе города. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 16 пострадавших в больнице.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. «Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны заявили, что военные нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Видео и фотографии, снятые в Киеве, «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», добавили в ведомстве.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Владимир Зеленский Совет безопасности ООН Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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