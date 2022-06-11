Глава РПЦ исключил изоляцию России, которая сама выбирает себе друзей

Россия «имеет счастье быть суверенным государством» и дорожит возможностью поддерживать дружественные отношения с другими странами, отметил патриарх Кирилл

Фото: Виталий Пивоварчик / БелТА / ТАСС

Россию невозможно изолировать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что Россия «имеет счастье быть суверенным государством», которое само выбирает себе друзей, исходя из традиций.

«Россия не может быть в изоляции. Россия не только страна, а целый континент. Россию изолировать невозможно», — сказал патриарх во время встречи с членами делегации патриаршего госпиталя «Аль-Хосн» из Сирии.

Глава Русской православной церкви добавил, что россияне дорожат возможностью поддерживать дружественные отношения со многими странами, в том числе с Сирией.

Российские власти неоднократно заявляли о невозможности изолировать страну. В середине апреля президент Владимир Путин говорил, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать с теми странами, которые этого хотят. «Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно», — убежден он.

На «грубые, часто топорные внешние рестрикции» и попытки изолировать страну Москва ответит «большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», заверял Путин.

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