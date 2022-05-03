Патриарх Кирилл заявил о нежелании России с кем-либо воевать

Он выразил надежду, что Господь будет хранить «землю Русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников»

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Россия не нападала на другие страны, а только выступала в защиту своих рубежей, заявил на проповеди в Архангельском соборе Московского Кремля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — сказал патриарх.

Он выразил надежду, что страна будет «сильной, могучей и одновременно любимой Богом», Господь будет хранить «землю Русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников» и укреплять православную веру как «единственную духовную силу, способную реально скреплять воедино наш народ».

Патриарх, совершая службу в Архангельском соборе, где покоятся русские князья и цари от Ивана I до Петра II, отметил, что «среди них не было ни одного предателя — все служили Родине в меру своих сил» и теперь люди обращаются к ним с молитвой о стране, «чтобы неприступными были наши священные рубежи, чтобы всегда хватало у нас мудрости, силы и чести защищать их в случае необходимости».

В пасхальном обращении патриарх Кирилл призвал верующих усиленно молиться, чтобы «восторжествовал прочный мир». Папа римский Франциск, поздравляя главу Русской православной церкви с Пасхой, выразил надежду, что духовные лидеры смогут стать миротворцами.