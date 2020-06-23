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Политика ,  
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В США позитивно оценили первый раунд переговоров с Россией по вооружениям

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли положительно оценил российско-американские консультации по стратегической стабильности, прошедшие в Вене. Об этом он написал в Twitter.

«Первый раунд венских переговоров — очень позитивный. Детальные обсуждения по полному спектру ядерной тематики», — сообщил Биллингсли.

Он добавил, что в ходе переговоров были созданы технические рабочие группы. Также в целом стороны достигли соглашения о втором раунде, отметил спецпредставитель американского лидера.

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Маршалл Биллингсли

Консультации делегаций России и США по вопросам контроля над вооружениями состоялись в Вене 22 июня. Делегации возглавляли замглавы российского МИДа Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.

Стороны обсудили перспективы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Также они затронули проблему поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, срок его действия истекает 5 февраля следующего года, однако вопрос о продлении пока не решен. Москва не раз заявляла о готовности продлить соглашение. США в свою очередь настаивают на том, чтобы к договору присоединился Китай.

Теги: США, переговоры
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