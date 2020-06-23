В США позитивно оценили первый раунд переговоров с Россией по вооружениям

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли положительно оценил российско-американские консультации по стратегической стабильности, прошедшие в Вене. Об этом он написал в Twitter.

«Первый раунд венских переговоров — очень позитивный. Детальные обсуждения по полному спектру ядерной тематики», — сообщил Биллингсли.

Он добавил, что в ходе переговоров были созданы технические рабочие группы. Также в целом стороны достигли соглашения о втором раунде, отметил спецпредставитель американского лидера.

Консультации делегаций России и США по вопросам контроля над вооружениями состоялись в Вене 22 июня. Делегации возглавляли замглавы российского МИДа Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.