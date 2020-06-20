США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

США пригласили Китай присоединиться к переговорам российской и американской сторон, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли пройдет в Австрии 22-23 июня.



«Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями», — говорится в сообщении Госдепартамента.

В мае Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях. Год назад госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно подключить все заинтересованные стороны.

В то же время Китай, чей ядерный арсенал меньше российского и американского, ранее неоднократно заявлял о нежелании становиться участником трехстороннего ядерного соглашения, передает газета Wall Street Journal.