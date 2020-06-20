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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

США пригласили Китай присоединиться к переговорам российской и американской сторон, на которых будет обсуждаться контроль над вооружениями. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли пройдет в Австрии 22-23 июня.

«Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китайской Народной Республике присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями», — говорится в сообщении Госдепартамента.

США предложили включить в новый договор ядерные арсеналы России и Китая
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Маршалл Биллингсли

В мае Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях. Год назад госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружениях (СНВ) нужно подключить все заинтересованные стороны.

В то же время Китай, чей ядерный арсенал меньше российского и американского, ранее неоднократно заявлял о нежелании становиться участником трехстороннего ядерного соглашения, передает газета Wall Street Journal.

Договор СНВ-3 о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был заключен между Россией и США в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале 2021 года.

Теги: США, Китай, вооружения, переговоры
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