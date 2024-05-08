Премьер Литвы предупредила об отказе в ВНЖ для военнообязанных с Украины

Премьер Литвы не исключила отказа в ВНЖ для военнообязанных с Украины

Премьер Литвы заявила, что страна не помогает Киеву возвращать военнообязанных на Украину. Ранее Варшава и Вильнюс не исключали помощь Киеву в поиске подлежащих мобилизации украинцев на своей территории

Виды Вильнюса (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Литва может отказать в виде на жительство (ВНЖ) украинским мужчинам, которые уклоняются от военной службы, заявила Financial Times премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Премьер Литвы опровергла сообщения, что Вильнюс помогает возвращать мужчин призывного возраста на Украину. «Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно», — сказала Шимоните, добавив, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

В конце апреля Шимоните заявляла, что возвращение на Украину военнообязанных необходимо решать на уровне ЕС. «Мы отметили, что при выдаче или продлении вида на жительство могли бы устанавливать, что человек выполнил свои мобилизационные обязанности или от них освобожден», — говорила премьер Литвы после обсуждения темы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В середине апреля он подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, которая действует с 2022 года. К примеру, документ обязует всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанные обязаны обновить данные в военкоматах в течение 60 дней. Из последней версии законопроекта убраны пункты о демобилизации солдат.

В начале апреля Зеленский подписал пакет поправок, которые в том числе снизили возраст подлежащих мобилизации мужчин с 27 до 25 лет.

Заграничные дипломатические учреждения Украины с 23 апреля также перестали оказывать консульские услуги украинским мужчинам призывного возраста. Из-за этого они заблокировали паспортный сервис в Варшаве, требуя выдачи паспортов.

FT сообщает, что в Евросоюзе находится более 4,2 млн беженцев из Украины. NYT ранее писала, что сейчас около 860 тыс. украинских мужчин проживают в странах ЕС.

В Польше и Литве не исключали помощь Украине в поиске военнообязанных граждан страны на своей территории. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пояснял, что форма поддержки будет зависеть от Киева. Глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас пообещал последовать примеру Варшавы в этом вопросе. «Позиция МВД будет нужна, но я думаю, что решение [о высылке украинцев] правильное», — говорил он.