В Литве сообщили о готовности направить на Украину войска в учебных целях

Литва готова отправить войска на Украину в учебных целях, но пока Киев не просит об этом. Литовские власти и прежде положительно оценивали идею ввести военных на Украину. Москва предупреждала о «горячем конфликте» из-за этого

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Парламент Литвы разрешил отправить войска страны на Украину в учебных целях, но пока от Киева не поступало подобного запроса, сообщила Financial Times премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Она отметила, что Москва сочтет это провокацией. «Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего отправить. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то подвергнется ядерному удару», — добавила она.

После возникшей на Западе дискуссии из-за слов президента Франции Эмманюэля Макрона, в конце февраля не исключившего отправку войск на Украину, Литва заявила, что тем самым были «упразднены красные линии» в этом вопросе. Глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис сказал в марте, что сейчас самое время обсуждать эту инициативу. Позднее Шимоните одобрила попытку Макрона создать «стратегическую двусмысленность», то есть намекать на возможность отправки войск на Украину без определения твердых планов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что не может пригласить военных других стран на украинскую территорию, поскольку тогда Москва сделает все, чтобы отрезать Киев от военной помощи. Он говорил, что поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники, пояснял он.

Далеко не все на Западе разделяют положительную позицию по отправке западных войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что у альянса нет планов по размещению своих боевых подразделений на Украине. США отмечали, что президент страны Джо Байден с самого начала российско-украинского конфликта исключал участие американских военных в боевых действиях на территории Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен. По его словам, западные страны должны оценить риски этого и понять, «соответствует ли это их интересам», поскольку действия такового рода чреваты «вовлечением в горячий конфликт».