Украина располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала «Киев» спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две [бригады] Су-27 и три бригады МиГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели», — приводит его слова «Киев» в телеграм-канале.

В одну бригаду входит три эскадрильи, в которые, в свою очередь, входит 12 самолетов, передает ТСН. Таким образом, в трех бригадах может быть 108 самолетов. Однако украинский пятый канал уточняет, что Украина располагает примерно 72 самолетами МиГ-29.

1 марта 2022 года пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что три страны НАТО - Болгария, Польша и Словакия собираются передать Киеву 70 истребителей МиГ-29 и Су-25. МИД Польши тогда заявил, что готов отправить свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии с последующей передачей их Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями.

Польские власти подчеркивали, что такое решение должно быть принято на уровне НАТО. В Белом доме после этого заявили, что передача МиГ-29 Украине «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС. Альянс отказался от идеи поставить истребители Украине, однако Bloomberg в ноябре сообщил, что альянс вернулся к ее рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» над Украиной и поставить ей современные истребители. США исключили поставку Киеву самолетов F-16. Однако в конце марта Словакия отправила Киеву четыре МиГ-29. Всего Братислава согласилась предоставить 13 истребителей. Остальные самолеты Минобороны страны пообещало поставить «в ближайшие недели». Другую партию истребителей МиГ-29 Украине в начале апреля передала Польша.

В Кремле решение Польши и Словакии поставить истребители назвали«утилизацией старой, ненужной техники». Оно служит одним примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.