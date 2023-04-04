Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
Россиянка выбила первую ракетку Украины с турнира в США Спорт, 03:14
«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте организатора атак на брянские села Политика, 03:09
В Киеве заявили о наличии у Украины трех бригад истребителей МиГ-29 Политика, 02:56
В России запустят производство принтеров на базе американской Lexmark Политика, 02:34
В Одессе прогремело несколько взрывов Политика, 02:19
США заявили о сложностях с восполнением стратегических запасов нефти Политика, 01:49
Трамп прибыл в свой небоскреб в Нью-Йорке перед предъявлением обвинений Политика, 01:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
При взрыве в баре Петербурга пострадали трое несовершеннолетних Политика, 01:28
Лавров заявил о попытках США сорвать саммит Россия-Африка Политика, 00:58
Лавров заявил, что Евросоюз «потерял Россию» по своей вине Политика, 00:48
Рогов заявил об уничтожении базы наемников на запорожском направлении Политика, 00:31
Концерт Ани Лорак отменили в Воронежской области Общество, 00:25
МИД Германии сообщил о рисках «произвольного задержания» граждан в России Политика, 00:11
Маск объяснил смену логотипа Twitter на эмблему мемной криптовалюты Технологии и медиа, 00:04
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве заявили о наличии у Украины трех бригад истребителей МиГ-29

Спикер ВВС Украины Игнат: у Киева есть три бригады истребителей МиГ-29

Украина располагает тремя бригадами истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала «Киев» спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две [бригады] Су-27 и три бригады МиГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели», — приводит его слова «Киев» в телеграм-канале.

В одну бригаду входит три эскадрильи, в которые, в свою очередь, входит 12 самолетов, передает ТСН. Таким образом, в трех бригадах может быть 108 самолетов. Однако украинский пятый канал уточняет, что Украина располагает примерно 72 самолетами МиГ-29.

1 марта 2022 года пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), что три страны НАТО - Болгария, Польша и Словакия собираются передать Киеву 70 истребителей МиГ-29 и Су-25. МИД Польши тогда заявил, что готов отправить свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии с последующей передачей их Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями.

Польские власти подчеркивали, что такое решение должно быть принято на уровне НАТО. В Белом доме после этого заявили, что передача МиГ-29 Украине «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС. Альянс отказался от идеи поставить истребители Украине, однако Bloomberg в ноябре сообщил, что альянс вернулся к ее рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» над Украиной и поставить ей современные истребители. США исключили поставку Киеву самолетов F-16. Однако в конце марта Словакия отправила Киеву четыре МиГ-29. Всего Братислава согласилась предоставить 13 истребителей. Остальные самолеты Минобороны страны пообещало поставить «в ближайшие недели». Другую партию истребителей МиГ-29 Украине в начале апреля передала Польша.

Читайте на РБК Pro
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
Чем грозит передача обезличенных персональных данных

В Кремле решение Польши и Словакии поставить истребители назвали«утилизацией старой, ненужной техники». Оно служит одним примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Украина истребители
Материалы по теме
Польша передала Киеву первую партию истребителей МиГ-29
Политика
Bloomberg узнал о летной годности только половины истребителей F-35 в США
Политика
Словакия отправила на Украину первые четыре истребителя МиГ-29
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter