Bloomberg: в Париже заявили о «почве» для мира на Украине после встречи Макрона и Си

Bloomberg узнал о «почве» для мира на Украине после встречи Макрона и Си

Хотя Эмманюэль Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина по отношению к военным действиям на Украине, их переговоры поспособствуют проведению работы по достижению мира, полагают в Париже

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Getty Images)

Власти Франции не ожидали, что визит президента Эмманюэля Макрона в Китай изменит позицию Пекина по отношению к вооруженному конфликту Москвы и Киева и действиям России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника.

Однако, по словам собеседника, те пять часов, которые Макрон провел в обсуждениях с председателем Китая Си Цзиньпином, «подготовили почву» для дальнейшей совместной работы по достижению мира. Как сообщил чиновник, в конце последней встречи Макрона и Си в пятницу, 7 апреля, последний поблагодарил французского лидера за «разъяснение некоторых вопросов».

Макрон в ходе визита надеялся убедить Си «использовать свое влияние» на президента России Владимира Путина, чтобы положить конец боевым действиям, пишет агентство. Однако, как писала Politico, ему это не удалось. В совместном заявлении, которое не оправдало надежд французского президента, Париж и Пекин договорились поддержать любые усилия по восстановлению мира на Украине на основе международного права. При этом в своих устных выступлениях Си воздержался от упоминаний России или Путина, отмечает Bloomberg. В Кремле после поездки Макрона заявили, что Китай — «не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет».

Визит Макрона продлился три дня. В поездке его сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее говорила, что развитие связей Евросоюза и Китая зависит от позиции, которую Пекин в дальнейшем выразит по отношению к вооруженному конфликту России и Украины.

На встрече с Си Макрон призвал китайского лидера «образумить Россию и «усадить всех за стол переговоров». Тот ответил, что «Китай готов совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными».

Китай заявляет, что придерживается нейтральной позиции по отношению к военным действиям на Украине, но Киев и страны Запада считают, что Пекин может поддерживать Москву. В Вашингтоне выражали опасение, что Китай рассматривает возможность поставить России оружие для использования на Украине. В китайском МИДе это назвали клеветой и отметили, что Пекин всегда призывал к переговорам. Этот пункт содержится и в мирном плане Китая. Украина отнеслась к плану скептически, а Россия допустила, что он может лечь в основу мира.