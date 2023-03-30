Фон дер Ляйен назвала определяющий фактор в отношениях с Китаем

Глава ЕК фон дер Ляйен считает, что визит Си Цзиньпина в Москву в условиях боевых действий на Украине «говорит тысячу слов о новом видении международного порядка». Китай должен участвовать в поисках справедливого мира, сказала она

Урсула фон дер Ляйен (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Развитие связей Евросоюза и Китая зависит от того, какую позицию Пекин в дальнейшем выразит по вооруженному конфликту России и Украины и действиям Москвы, это станет «определяющим фактором дальнейших отношений между ЕС и Китаем». Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Politico.

По словам фон дер Ляйен, Пекин в последнее время продемонстрировал «напористые» действия по укреплению международных связей, одно из них — недавний визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву. Эту поездку она назвала «проявлением дружбы, которое говорит тысячу слов о новом видении международного порядка». По завершении встречи с президентом России Владимиром Путиным Си сказал: «Как раз сейчас перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены», напомнила глава ЕК.

Она также отметила, что Пекин не осудил Россию за начало военных действий на Украине. «Китай обязан играть конструктивную роль в поисках справедливого мира», — сказала фон дер Ляйен (цитата по Euronews), заявив, что предложенный Пекином мирный план из 12 пунктов выгоден для России и не может быть реализован.

По мнению главы ЕК, Пекин «становится все более репрессивным дома и более напористым за рубежом». Фон дер Ляйен заявила, что и мир, и Китай в последние три года изменились, и призвала пересмотреть положения Всеобъемлющего инвестиционного соглашения между ЕС и КНР, передает Financial Times. Этот документ должен был сбалансировать торговые отношения Евросоюза и Китая, но в 2021 году Европарламент отклонил его ратификацию из-за санкций, введенных Пекином против представителей ЕС.



По словам фон дер Ляйен, «есть некоторые области, где торговля и инвестиции представляют риск для нашей экономической или национальной безопасности». Это в первую очередь касается чувствительных технологий, товаров двойного назначения и инвестиций, которые влекут за собой обязательную передачу технологий.

Фон дер Ляйен на следующей неделе посетит Китай вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.