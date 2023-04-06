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Военная операция на Украине ,  
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Politico сообщила, что Макрону не удалось переубедить Си по теме Украины

Politico: Макрону не удалось переубедить Си Цзиньпина изменить позицию по Украине
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Ng Han Guan / Reuters)

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону не удалось переубедить лидера Китая Си Цзиньпина изменить свою позицию по конфликту на Украине, пишет Politico.

Издание напоминает, что на второй день государственного визита Макрона в Китай Си Цзиньпин поддержал свою давнюю позицию в отношении конфликта на Украине, заявив, что «у всех сторон есть разумные опасения по поводу безопасности».

Помимо этого, отмечает Politico, Си Цзиньпин не дал обещаний использовать свое влияние на Россию для завершения конфликта. «Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным <...> Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее», — заявил Си, цитату которого приводит издание, отмечая, что это единственное заявление китайского лидера по конфликту.

Politico пишет, что, помимо Украины, Макрон хотел обсудить с Си Цзиньпином «угрозу» размещения российского ядерного оружия в Белоруссии, однако «вместо этого они провели полтора часа на двусторонних переговорах, <...> прежде чем подписать несколько сделок, включая продажу самолетов Airbus и договоры о культурном сотрудничестве».

В то же время, отмечает издание, во время пресс-конференции Макрон говорил примерно в два раза дольше, чем Си, а сам китайский лидер «временами выглядел нетерпеливым и раздраженным». «Си сделал пару глубоких вздохов и, похоже, почувствовал себя неловко, когда Макрон обратился к нему напрямую, очевидно, импровизируя по теме войны на Украине и их совместной ответственности за поддержание мира», — говорится в статье.

Все это говорит о том, что президенту Франции не удалось изменить позицию Китая по конфликту на Украине, считают авторы статьи.

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Макрон прибыл в Китай с государственным визитом 5 апреля, он пробудет в стране три дня. После начала конфликта на Украине президент Франции неоднократно призывал стороны начать мирные переговоры, а также десятки раз созванивался с президентами двух стран. В феврале он говорил, что планирует отправиться в Китай именно для «построения мира» на Украине. Тогда же он призвал Пекин «не поставлять России никакого оружия».

Сегодня на личной встрече с Си Цзиньпином Макрон попросил лидера Китая «образумить Россию и усадить всех за стол переговоров». Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая в ответ заявил, что готов вместе с Парижем работать над тем, чтобы избежать эскалации, и надеется разрешить конфликт путем «политического решения».

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая также находится в Китае, отмечала, что развитие связей Евросоюза и КНР зависит от того, какую позицию Пекин в дальнейшем выразит по отношению к действиям России. Недавний визит Си Цзиньпина в Москву и его встречу с президентом Владимиром Путиным глава ЕК назвала «проявлением дружбы, которое говорит тысячу слов о новом видении международного порядка».

После начала российской военной операции на Украине Китай отказался вводить против Москвы санкции, а также осуждал западные страны за подобные меры. «Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия», — отмечал глава китайской дипломатии Ван И. В то же время Пекин неоднократно призывал страны вернуться за стол переговоров, а в годовщину спецоперации представил собственный план урегулирования конфликта.

Теги
Эмманюэль Макрон Си Цзиньпин Китай Россия Военная операция на Украине
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