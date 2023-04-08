Минобороны обвинило Киев в подготовке провокации с применением химоружия

Минобороны заявило, что Киев подготовил в Сумской области «псевдо-позиции», куда доставит тела украинских военных из моргов, обработав их отравляющим веществом. В их гибели Украина обвинит Россию, сообщило ведомство

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Украинская сторона готовит провокацию в Сумской области, где собирается сымитировать применение российскими военными артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами, говорится в заявлении Минобороны России.

Ведомство ссылается на несколько источников, по данным которых Киев оборудовал в городе Ахтырка участок «передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Как утверждает министерство, украинская сторона намерена доставить на «псевдо-позиции» из моргов тела украинских военнослужащих и заявить, что они погибли в результате поражения «российскими артиллерийскими боеприпасами, снаряженными отравляющими веществами».

В сообщении говорится, что украинским спецслужбам поручили подготовить и обнародовать фальшивые радиоперехваты переговоров российских военных. Помимо этого, заявляет Минобороны, Киев намерен «обработать данный участок местности и останки украинских военнослужащих отравляющим веществом»; министерство считает, что это позволит западным экспертам, которые сейчас находятся в стране, «задокументировать якобы применение российскими вооруженными силами химического оружия». Также, по мнению ведомства, Украина попытается инициировать заседание Совета Безопасности ООН.

Минобороны не впервые заявляет, что Украина готовит провокации с целью «дискредитации Москвы на международной арене». В течение 2022 года ведомство несколько раз публиковало такие сообщения, например, о подготовке ударов по Запорожской АЭС и мирным жителям в пригороде Славянска, акций с «массовым безжалостным уничтожением» людей в ЛНР, «управляемого подрыва» зданий наркологического и онкодиспансера в Краматорске.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу заявил об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» и предупредил об этом коллег из Турции, Индии, Китая, Франции и Великобритании. США, Британия и Франция отвергли утверждения российской стороны. Украинские власти также отвергли обвинения и заявили, что Киев не обладает «грязной бомбой» и не планирует ее получать и применять. Ядерные предприятия Украины проинспектировали эксперты МАГАТЭ, они не выявили признаков какой-либо незаявленной ядерной деятельности.