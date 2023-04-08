Минобороны обвинило Киев в подготовке провокации с применением химоружия

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Экоактивисты объявили о планах «блокировать» Берлин акциями протестов Общество, 01:59
Пользователям Google Pay по ошибке начислили от $10 до $1 тыс. Технологии и медиа, 01:39
NYT сообщила об утечке документов США об Украине, Ближнем Востоке и Китае Политика, 01:12
Россельхознадзор нашел свинину в халяльной продукции из Киргизии Общество, 00:56
Минобороны обвинило Киев в подготовке провокации с применением химоружия Политика, 00:44
WSJ сообщила об изучении США мер против «Лаборатории Касперского» Технологии и медиа, 00:28
Нетаньяху поручил мобилизовать резервные роты полиции после теракта Политика, 00:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира Политика, 00:25
«Это мошенничество». Почему рухнули разработчики беспилотных авто в США Pro, 00:00
Аналитики сообщили о росте популярности курортов Башкирии и Сахалина Общество, 00:00
Как власти Великобритании заставили продать клуб АПЛ саудитам Спорт, 00:00
Путин поручил рассмотреть включение советских писателей в курс литературы Общество, 07 апр, 23:53
УПЦ опровергла данные о наличии гражданства России у митрополита Онуфрия Политика, 07 апр, 23:22
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении продажи вейпов Бизнес, 07 апр, 23:08
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны обвинило Киев в подготовке провокации с применением химоружия

Минобороны: Украина готовит провокацию с отравляющими веществами для дискредитации России
Минобороны заявило, что Киев подготовил в Сумской области «псевдо-позиции», куда доставит тела украинских военных из моргов, обработав их отравляющим веществом. В их гибели Украина обвинит Россию, сообщило ведомство
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинская сторона готовит провокацию в Сумской области, где собирается сымитировать применение российскими военными артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами, говорится в заявлении Минобороны России.

Ведомство ссылается на несколько источников, по данным которых Киев оборудовал в городе Ахтырка участок «передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Как утверждает министерство, украинская сторона намерена доставить на «псевдо-позиции» из моргов тела украинских военнослужащих и заявить, что они погибли в результате поражения «российскими артиллерийскими боеприпасами, снаряженными отравляющими веществами».

В сообщении говорится, что украинским спецслужбам поручили подготовить и обнародовать фальшивые радиоперехваты переговоров российских военных. Помимо этого, заявляет Минобороны, Киев намерен «обработать данный участок местности и останки украинских военнослужащих отравляющим веществом»; министерство считает, что это позволит западным экспертам, которые сейчас находятся в стране, «задокументировать якобы применение российскими вооруженными силами химического оружия». Также, по мнению ведомства, Украина попытается инициировать заседание Совета Безопасности ООН.

Минобороны не впервые заявляет, что Украина готовит провокации с целью «дискредитации Москвы на международной арене». В течение 2022 года ведомство несколько раз публиковало такие сообщения, например, о подготовке ударов по Запорожской АЭС и мирным жителям в пригороде Славянска, акций с «массовым безжалостным уничтожением» людей в ЛНР, «управляемого подрыва» зданий наркологического и онкодиспансера в Краматорске.

В конце октября министр обороны Сергей Шойгу заявил об угрозе применения Киевом «грязной бомбы» и предупредил об этом коллег из Турции, Индии, Китая, Франции и Великобритании. США, Британия и Франция отвергли утверждения российской стороны. Украинские власти также отвергли обвинения и заявили, что Киев не обладает «грязной бомбой» и не планирует ее получать и применять. Ядерные предприятия Украины проинспектировали эксперты МАГАТЭ, они не выявили признаков какой-либо незаявленной ядерной деятельности.

Теги
Минобороны Сумская область химическое оружие отравляющие вещества провокация
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по командно-наблюдательному пункту ВСУ
Политика
Минобороны рассказало детали уничтожения 14 украинских военных ударом ВСУ
Политика
МИД назвал провокацией планы Лондона поставить Украине снаряды с ураном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter