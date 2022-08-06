Минобороны: ВСУ планируют провокацию в ДНР с ударом по мирному населению Славянска

Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации с ударом по Славянску

Украинские войска хотят ударить по улице Геологическая, где живут беженцы и местное население, когда им будут раздавать гуманитарную помощь. Происходящее снимут на фото и видео и распространят в западных СМИ, говорят в ведомстве

Украинские войска планируют провокацию с ударом по мирному населению в пригороде Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова приводит ведомство в Telegram.

«Достоверно известно, что командование ВСУ <...> готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил. Для ее реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 года планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев <...> во время раздачи гуманитарной помощи», — сказано в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По словам Мизинцева, провокацию планируют провести в пункте на улице Геологической. Ее хотят снять на фото и видео, а после распространить в украинских и западных СМИ, обвинив российских военных в убийстве мирного населения.

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