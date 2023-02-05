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Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации с подрывом медучреждений

Минобороны: СБУ готовит в Краматорске провокацию с подрывом онкодиспансера и больницы
СБУ намерено взорвать здания больницы, наркотического и онкодиспансера в Краматорске и обвинить в этом Россию, утверждает Минобороны. По данным ведомства, это нужно, чтобы ускорить поставки Киеву дальнобойных ракет
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские спецслужбы готовятся к провокации в Краматорске, где собираются совершить «управляемый подрыв» зданий местного наркологического и онкодиспансера, а также первой городской больницы, говорится в заявлении Минобороны России.

Ведомство ссылается на несколько источников, по данным которых, ВСУ намерены возложить ответственность за взрывы на российских военных и обвинить их в «преднамеренном ударе» по гражданским объектам. По данным Минобороны, в город в сопровождении сотрудников СБУ прибыли западные журналисты; они намерены описать происходящее «как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России», утверждает ведомство.

Министерство сообщает, что персонал медучреждений эвакуировали, сотрудников перевели на удаленный формат работы «до особых указаний».

Это не первое подобное сообщение российского военного ведомства: в течение 2022 года министерство заявляло, что украинская сторона готовит «резонансную провокацию» на Запорожской атомной электростанции, удар по мирному населению в пригороде Славянска, акции с «массовым безжалостным уничтожением мирных жителей» в ЛНР, чтобы потом обвинить в этом российские войска.

Минувшей осенью российский министр обороны Сергей Шойгу в конце октября заявил, что Киев может устроить провокацию с применением «грязной бомбы», о чем предупредил иностранных коллег — министров обороны Турции, Индии, Китая, Франции и Великобритании. Ведомство привело в готовность силы и средства для выполнения задач в условиях радиоактивного заражения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отверг обвинения и заявил, что Киев не обладает «грязной бомбой» и не планирует ее получать и применять. Не поверили российским заявлениям и на Западе, что в МИД России посчитали «несерьезным разговором». В ноябре эксперты МАГАТЭ провели инспекцию на ядерных предприятиях Украины и не выявили признаков какой-либо незаявленной ядерной деятельности.

Теги
Минобороны Краматорск провокация СБУ
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