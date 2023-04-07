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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о возобновлении программы биолабораторий на Украине

Минобороны России: США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине
Игорь Кириллов
Игорь Кириллов (Фото: mod_russia / Telegram)

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Стенограмму его выступления опубликовало Минобороны России.

Со ссылкой на протокол совещания рабочей группы американских и украинских специалистов от октября 2022 года он отметил, что «Программу снижения биологической угрозы» на Украине приостанавливали из-за российской военной операции, но сейчас Вашингтон и Киев вернулись к ее осуществлению.

«Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — заявил Кириллов.

По его словам, США изменили названия некоторых военно-биологических программ. Например, «Совместные биологические исследования» — эта программа «фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия», считает Минобороны — получили название «Исследования по бионадзору». «Озвученные Минобороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ», — пояснил Кириллов.

Генерал связал планы Пентагона по продолжению подобных исследований на Украине и других странах с «невнятной реакцией мирового сообщества» на происходящее.

Минобороны России впервые заявило о «военно-биологических программах» США на Украине еще весной 2022 года. По данным ведомства, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. Президент Владимир Путин сказал, что на Украине в непосредственной близости от России создавали компоненты биологического оружия, но теперь следы этих программ «усиленно пытаются замести».

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это, что на территории страны никогда не разрабатывалось химического, биологического или любого другого оружия массового поражения, а лаборатории, оставшиеся со времен СССР, «занимаются обычной наукой». Президент США Джо Байден говорил, что «гарантирует» отсутствие американского биологического оружия в Европе.

Россия предложила создать комиссию СБ ООН по биолабораториям. По мнению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, западные страны боятся создания такого органа.

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