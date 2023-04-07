Минобороны заявило о возобновлении программы биолабораторий на Украине

Игорь Кириллов (Фото: mod_russia / Telegram)

США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Стенограмму его выступления опубликовало Минобороны России.

Со ссылкой на протокол совещания рабочей группы американских и украинских специалистов от октября 2022 года он отметил, что «Программу снижения биологической угрозы» на Украине приостанавливали из-за российской военной операции, но сейчас Вашингтон и Киев вернулись к ее осуществлению.

«Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — заявил Кириллов.

По его словам, США изменили названия некоторых военно-биологических программ. Например, «Совместные биологические исследования» — эта программа «фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия», считает Минобороны — получили название «Исследования по бионадзору». «Озвученные Минобороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ», — пояснил Кириллов.

Генерал связал планы Пентагона по продолжению подобных исследований на Украине и других странах с «невнятной реакцией мирового сообщества» на происходящее.

Минобороны России впервые заявило о «военно-биологических программах» США на Украине еще весной 2022 года. По данным ведомства, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия. Президент Владимир Путин сказал, что на Украине в непосредственной близости от России создавали компоненты биологического оружия, но теперь следы этих программ «усиленно пытаются замести».

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это, что на территории страны никогда не разрабатывалось химического, биологического или любого другого оружия массового поражения, а лаборатории, оставшиеся со времен СССР, «занимаются обычной наукой». Президент США Джо Байден говорил, что «гарантирует» отсутствие американского биологического оружия в Европе.

Россия предложила создать комиссию СБ ООН по биолабораториям. По мнению заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, западные страны боятся создания такого органа.