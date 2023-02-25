Байден допустил возвращение Крыма под контроль Киева «не сразу»

Вопрос о возвращении Крыма должна решать Украина, заявил Байден. Зеленский сказал, что Киев готовится к этому «морально и технически». Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не может существовать»

Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Джо Байден в интервью ABC допустил, что Украина может вернуть контроль над Крымом, но это произойдет не сразу.

На вопрос о том, какой исход конфликта Москвы и Киева США будут считать победным, Байден ответил: «Это зависит от того, что решат украинцы». Он сказал, что Соединенные Штаты не будут ничего диктовать Украине, и именно Киев определяет, собирается ли он установить контроль над полуостровом и другими утраченными территориями.

«Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу», — добавил Байден (цитата по «РИА Новости»).

Россия присоединила Крым после референдума в марте 2014-го, а ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — осенью 2022 года. Большинство стран не признают законность этих референдумов. Президент России Владимир Путин говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать». Он также исключал обсуждение статуса других четырех регионов.

В начале февраля источники Politico сообщили, что Минобороны США усомнилось в способности Киева в ближайшее время успешно атаковать Крым, так как победу ВСУ нельзя гарантировать при подобном развитии событий. По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть полуостров станет «красной линией» для Путина. Он сказал, что США не подталкивают Украину к занятию Крыма, решение принимает только Киев. В то же время, по словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по распложенным на полуострове военным объектам.

В российском посольстве в словах Нуланд увидели подтверждение непосредственной вовлеченности Штатов в конфликт. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, ее высказывания подчеркивают роль США как «главного провокатора международной напряженности». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Путин также говорил, что территория страны будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».

Прошлым летом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в конце декабря допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией». 24 февраля Зеленский заявил, что Украина готовится к возвращению Крыма «морально и технически». В ответ на вопрос о возможных сроках он сказал, что «все зависит от нас».