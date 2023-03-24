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В США заявили, что Киев может попробовать вернуть территории «иным путем»

Госсекретарь США Блинкен: Киев может попробовать вернуть утраченные регионы «иным путем»
Конгрессмен сказал Блинкену, что если США готовы поддерживать Украину даже в атаке на Крым, то планета рискует стать «миром боли». Госсекретарь в ответ допустил, что Киев может отказаться вести бои за какие-либо территории
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Для США важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны и невоенные пути, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по ассигнованиям в Палате представителей Конгресса. Трансляцию вел телеканал PBS на YouTube.

Госсекретарь отвечал на вопрос конгрессмена-республиканца Криса Стюарта, спросившего, поддерживают ли США стремление Украины вернуть под контроль Крым. Он назвал своим самым большим опасением, что Вашингтон «не признает отличие Крыма от Донбасса». Конгрессмен также добавил, что если США в самом деле готовы поддержать украинского президента Владимира Зеленского во всем — в том числе атаке на полуостров, то тогда на планете рискует воцариться «мир боли».

«Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными способами», — ответил Блинкен (цитата по AFP).

Власти Украины неоднократно говорили после начала военной операции России, что рассчитывают выйти к границам 1991 года. Зеленский допускал использование «любых средств», а в годовщину ввода российских войск он заявил о подготовке «военных шагов» для возвращения полуострова под контроль. «Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления — разной категории и разного характера», — рассказал он. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

Власти России при этом настаивают, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова решили «вновь и навсегда» стать частью России. «Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня», — подчеркнул он в середине марта, в годовщину присоединения полуострова.

Крым был присоединен в марте 2014 года, около 9 лет назад, по результатам прошедшего референдума. Украина, США и большинство других стран мира результаты голосования и присоединение полуострова не признали.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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