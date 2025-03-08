WP: после ссоры Трампа и Зеленского в Киеве опасались санкций от США

WP узнала об опасениях санкций в Киеве после ссоры Зеленского с Трампом

В Киеве после ссоры Зеленского и Трампа опасались, что США введут санкции, обвинив кого-либо из ближайшего окружения президента Украины в причастности к коррупции, что могло привести к утрате поддержки Европы, пишет WP

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

После перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля и перед публикацией последнего о готовности работать над мирным урегулированием 4 марта в Киеве опасались санкций Вашингтона, заявил бывший украинский чиновник The Washington Post.

«Наша сторона действительно боялась. Все политики в этой стране обсуждали возможные санкции со стороны США... Многие люди очень нервничали, и президент очень нервничал», — рассказал он.

По словам этого собеседника газеты и украинского законодателя, такие санкции могли ослабить Зеленского больше, чем сокращение помощи США, отчасти потому, что Вашингтон мог ввести их, обвинив кого-либо из ближайшего окружения украинского президента в связях с коррупционными схемами. В таком случае Зеленский мог утратить поддержку европейских союзников, которая стала еще более важной после сокращения американской помощи, объяснили они.

До этого журналист WP Дэвид Игнатиус писал о том, что США пригрозили Украине раскрыть «предполагаемые случаи коррупции среди чиновников», если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, на визите Зеленского в Вашингтон 28 февраля настаивал глава его офиса Андрей Ермак, который хотел использовать возможность для встречи украинского президента с Трампом до того, как американский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. CNN передавал, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог пытался отговорить Зеленского от встречи с Трампом, поскольку им «необходимо укреплять отношения».

Трамп на встрече обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — в неблагодарности за помощь Вашингтона. Украинская делегация досрочно покинула Белый дом, ожидаемого подписания соглашения о совместной добыче украинских полезных ископаемых не состоялось.

Вскоре США прекратили военную помощь Украине. Условием для возобновления поставок в Белом доме называли демонстрацию приверженности Киева к достижению мира. Bloomberg писал, что Трамп намерен связать заключение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией

Украинский президент 4 марта выразил сожаление о том, как прошла встреча, и заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Впоследствии он сообщил о работе над первыми шагами к завершению боев, в числе которых называл освобождение пленных, запрет на применение ракет, дронов и на удары по объектам инфраструктуры, а также «перемирие на море», если Москва сделает то же самое.

Также Киев и Вашингтон договорились о встрече своих представителей в Саудовской Аравии на следующей неделе. Один из бывших украинских чиновников заявил WP, что, похоже, Зеленский не ухудшил ситуацию за неделю после ссоры, «что является большим достижением».