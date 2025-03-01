CNN: Келлог советовал Зеленскому не ехать на встречу с Трампом

CNN узнал о совете Келлога Зеленскому не ехать на встречу с Трампом

По мнению Келлога, Зеленскому и Трампу было «необходимо укреплять отношения», сказал источник CNN. Президент Украины приехал в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по минералам, но после перепалки с Трампом переговоры сорвались

Владимир Зеленский и Кит Келлогг (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог не рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встречаться с республиканцем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по минеральным ресурсам.

По словам источника, Келлог считал, что двум лидерам «необходимо укреплять отношения», однако команда Зеленского настояла на встрече в Белом доме.

«В Киеве Келлог и Зеленский договорились о сделке, один пункт которой было необходимо согласовать», — сказал источник.

Высокопоставленный американский чиновник, участвовавший в переговорах, отметил, что «Зеленский сыграл так плохо, как только мог сыграть». «Он пришел в Овальный кабинет и вел себя как крутой парень. Это сыграло не очень хорошо. Все в комнате почувствовали себя оскорбленными», — сказал он.

«Теперь Зеленскому придется самому решать, как исправить ситуацию. Мы не можем исправить это за него» — добавил чиновник.

Обсуждение соглашения велись с начала февраля. Зеленский отказался подписывать изначальное предложение Вашингтона, которое в Киев привез глава Минфина США Скотт Бессент. В нем было требование возместить США $500 млрд. Трамп выразил недовольство по этому поводу, обвинив Украину в срыве сделки, отношения между Киевом и Вашингтоном резко обострились.

Однако 25 февраля украинские чиновники сообщили Financial Times, что Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отказались от требований о праве на получение $500 млрд потенциального дохода.

Накануне, 28 февраля, Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне. Переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции. Трамп также заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой».

После этого поддержку Зеленскому выразили несколько европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала экстренный саммит по Украине.