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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о совете Келлога Зеленскому не ехать на встречу с Трампом

CNN: Келлог советовал Зеленскому не ехать на встречу с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Келлога, Зеленскому и Трампу было «необходимо укреплять отношения», сказал источник CNN. Президент Украины приехал в Вашингтон, чтобы подписать соглашение по минералам, но после перепалки с Трампом переговоры сорвались
Владимир Зеленский и Кит Келлогг
Владимир Зеленский и Кит Келлогг (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог не рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встречаться с республиканцем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по минеральным ресурсам.

По словам источника, Келлог считал, что двум лидерам «необходимо укреплять отношения», однако команда Зеленского настояла на встрече в Белом доме.

«В Киеве Келлог и Зеленский договорились о сделке, один пункт которой было необходимо согласовать», — сказал источник.

Высокопоставленный американский чиновник, участвовавший в переговорах, отметил, что «Зеленский сыграл так плохо, как только мог сыграть». «Он пришел в Овальный кабинет и вел себя как крутой парень. Это сыграло не очень хорошо. Все в комнате почувствовали себя оскорбленными», — сказал он.

«Теперь Зеленскому придется самому решать, как исправить ситуацию. Мы не можем исправить это за него» — добавил чиновник.

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Обсуждение соглашения велись с начала февраля. Зеленский отказался подписывать изначальное предложение Вашингтона, которое в Киев привез глава Минфина США Скотт Бессент. В нем было требование возместить США $500 млрд. Трамп выразил недовольство по этому поводу, обвинив Украину в срыве сделки, отношения между Киевом и Вашингтоном резко обострились.

Однако 25 февраля украинские чиновники сообщили Financial Times, что Киев согласовал с Вашингтоном условия сделки по совместной разработке своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как США отказались от требований о праве на получение $500 млрд потенциального дохода.

Накануне, 28 февраля, Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне. Переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции. Трамп также заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой».

После этого поддержку Зеленскому выразили несколько европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала экстренный саммит по Украине.

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Кит Келлог Дональд Трамп Владимир Зеленский США Белый дом
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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