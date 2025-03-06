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Военная операция на Украине ,  
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Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии

Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Встреча делегаций Украины и США в Эр-Рияде состоится на следующей неделе. 18 февраля там прошли первые за несколько лет переговоры России и США на высоком уровне
Эр-Рияд
Эр-Рияд (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии, сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X. 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры России и США на высоком уровне.

От США на встречу поедут госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, уточнил она. От Украины в переговорах будет участвовать глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Рубио, Уиткофф и Уолц во вторник отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, включая Ермака», — написала Хайнрих в соцсети.

Украинский лидер Владимир Зеленский в X заявил, что украинская и американская команды возобновили работу, и анонсировал «содержательную встречу» на следующей неделе.

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Владимир Зеленский

Axios со ссылкой на два источника также пишет о встрече высокопоставленных представителей США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе. Однако, по данным издания, она пройдет в среду, 12 марта. По словам одного из собеседников, предстоящие переговоры были запланированы на этот день во время телефонного разговора между Уолтцем и Ермаком. Это будет первая встреча на высоком уровне после публичной перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома на прошлой неделе. Эта ссора привела к беспрецедентному кризису в отношениях Вашингтона и Киева — в частности, к приостановке поставок оружия и обмена разведданными с Украиной, отмечает Axios.

По словам украинского чиновника, ожидается, что сам Зеленский посетит Саудовскую Аравию в следующие понедельник и вторник, где встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Перепалка Зеленского и Трампа произошла 28 февраля, из-за чего сорвалась ресурсная сделка. Американский лидер после встречи назвал Зеленского не желающим приближать мир, от него потребовали извинений. Вскоре украинский президент выразил сожаление, что встреча в Овальном кабинете «прошла не так, как предполагалось». Он заверил, что Украина готова работать над завершением конфликта.

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Елена Чернышова
Саудовская Аравия переговоры Украина США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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