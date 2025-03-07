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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg назвал человека в Вашингтоне с позицией жестче, чем у Трампа

Bloomberg: позиция Вэнса по налаживанию отношений с Украиной жестче, чем Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Вэнс в переговорах о восстановлении отношений США и Украины и подписании ресурсной сделки занял более жесткую позицию, чем Трамп, пишет Bloomberg. В ходе ссоры с Зеленским вице-президент США обвинил его в неблагодарности за помощь
Джей Ди Венс
Джей Ди Венс (Фото: Drew Angerer / Getty Images )

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в переговорах об устранении разногласий между Киевом и Вашингтоном и подписании сделки о совместной добыче украинских полезных ископаемых часто занимает более жесткую позицию, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом Bloomberg сообщили европейские чиновники, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, подход Вэнса контрастирует с видимо более умеренными позициями госсекретаря США Марко Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника по Украине Кита Келлога.

Некоторые собеседники Bloomberg, которые участвовали в частных встречах с американским вице-президентом, описывают его поведение как профессиональное и менее «откровенно политическое», чем его публичные выступления.

Агентство отмечает, что Вэнс вызывает беспокойство у европейцев, в том числе из-за его заявления в 2022 году о том, что его «на самом деле не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной».

Отношения США и Украины обострились после перепалки украинского президента Владимира Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме 28 февраля. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. Ожидалось, что на встрече лидеры подпишут соглашение о полезных ископаемых, однако украинская делегация покинула Белый дом досрочно. Тем не менее после этого Зеленский опубликовал пост в X с благодарностью за поддержку Вашингтона.

Вэнс заявил о двуличии европейских лидеров в конфликте на Украине
Политика
Джей Ди Вэнс

Вскоре США приостановили поставки оружия и предоставление разведданных Украине. Вэнс условием возобновления военной помощи называл возвращение Киева к «добросовестным» переговорам с США.

После этого Зеленский выразил сожаление о том, как прошла встреча, заявил о готовности работать над прекращением конфликта и подписать ресурсную сделку. Он также рассказал о работе над «первыми шагами» к завершению боев, в числе которых называл освобождение пленных, запрет на применение ракет, дронов и удары по объектам инфраструктуры, а также «перемирие на море», если Москва сделает то же самое.

В Кремле положительно оценили заявление Зеленского о готовности к переговорам.

Axios связывал изменение позиции Киева с прекращением сотрудничества по разведданным, поскольку это негативно влияет на боеспособность ВСУ и возможности сил противовоздушной обороны.

По данным Bloomberg, Трамп намерен связать заключение сделки между США и Украиной по полезным ископаемым с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по скорейшему прекращению огня с Россией. Киев и Вашингтон договорились о встрече своих представителей в Эр-Рияде на следующей неделе. Журналист Axios Барак Равид называл датой переговоров 12 марта.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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