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Война санкций ,  
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Трамп допустил усиление санкций против России и призвал начать переговоры

Сюжет
Война санкций
Трамп призвал Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров. Он допустил, что в связи с успехами Москвы на поле боя может ввести новые санкции и пошлины
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ужесточения санкций против России. Об этом он написал на своей странице в соцсети TruthSocial.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно разбивает Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Обращаюсь к России и Украине — садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно. Спасибо», — предупредил он.

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Ранее о готовности США «без колебаний» ввести новые санкции против России заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон может пойти на этот шаг, чтобы добиться урегулирования конфликта Москвы и Киева.

При этом последние несколько недель, после звонка Трампа президенту России Владимиру Путину и переговоров делегаций России и США, обсуждалось возможное смягчение санкций. Так, Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами, прекращенное после начала военной операции на Украине.

Источники Reuters говорили, что Белый дом поручил Минфину и Госдепу подготовить список санкций, которые могут быть смягчены. По данным агентства, ведомства готовят предложения по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, включая российских бизнесменов.

Материал дополняется.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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