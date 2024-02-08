Bloomberg узнал о возможном содержании 13-го пакета санкций против России

Bloomberg: ЕС предлагат санкции в рамках 13 пакета против 55 юрлиц и 60 человек

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В рамках нового пакета санкций ЕС против России ограничения могут быть введены против 55 компаний и 60 человек, которые связаны с производством оружия или поставке предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на документы с предложениями по новому пакету.

Под санкции могут попасть и компании, обеспечивавшие поставки из Северной Кореи в Россию, говорится в статье.

Представитель внешнеполитической службы ЕС не ответил на запрос агентства.

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