Bloomberg узнал о возможном содержании 13-го пакета санкций против России
В рамках нового пакета санкций ЕС против России ограничения могут быть введены против 55 компаний и 60 человек, которые связаны с производством оружия или поставке предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на документы с предложениями по новому пакету.
Под санкции могут попасть и компании, обеспечивавшие поставки из Северной Кореи в Россию, говорится в статье.
Представитель внешнеполитической службы ЕС не ответил на запрос агентства.
Материал дополняется.
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