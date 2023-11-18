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Война санкций ,  
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Песков описал реакцию России на санкции пословицей про мужика и гром

Песков: Запад мучается, поскольку санкции против России не работают
Сюжет
Война санкций
Песков описал реакцию России на западные санкции пословицей: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». По его словам, Запад «мучается», поскольку санкции «не бьют, как надо», а Москва извлекает из них выгоду
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

На Западе недовольны тем, что санкции против России не работают так, как предполагалось, а Москве удалось получить от ограничений выгоду, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеведущему Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Мы видим, что западники мучаются, потому что санкции не бьют так, как они должны бить». «Более того, мы, как всегда, ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — сказал он.

Песков добавил, что России нужно сохранять «максимальную собранность», поскольку Запад продолжает искать варианты давления на страну. Пресс-секретарь главы государства не исключил и организацию диверсий в отношении России: по его мнению, западные страны способны на многое, «не гнушаются ничем».

Отвечая на вопрос о риске того, что Запад, исчерпав варианты санкций, пойдет на «провокации» в отношении России, о чем говорил президент Владимир Путин, Песков сказал: «Президент неспроста это говорит. Он все-таки обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить».

Путин не исключил «провокаций», подобных подрыву «Северных потоков»
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Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года

В начале ноября Путин заявил, что в условиях, «когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры». В этом контексте Путин напомнил о ситуации с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Путин тогда обвинил в произошедшем «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно». США и Великобритания опровергли обвинения.

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Западные СМИ, включая The New York Times и Washington Post, писали, что в деле о подрыве трубопроводов есть «украинский след». Украина опровергала причастность к ЧП, в Москве также сомневались в этом.

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