В ЕС сочли маловероятным запрет на импорт алюминия из России к 24 февраля

В ЕС исключили запрет на импорт алюминия из России к 24 февраля

Западные производители алюминия, страны Балтии и Польша настаивают, чтобы ЕС полностью прекратил российский импорт. Но промышленные потребители металла в Европе считают, что это станет «экономической тактической ядерной бомбой»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Европейские производители алюминия при поддержке стран Балтии и Польши оказывают давление на ЕС, чтобы блок ввел эмбарго на импорт этого металла из России, пишет Politico. Однако, по словам европейских дипломатов, в Брюсселе считают перспективу полного запрета маловероятной.

Запретить импорт алюминия в рамках очередного пакета санкций предложила Литва. Евросоюз рассчитывает представить 13-й пакет к годовщине военных действий на Украине 24 февраля. Но предложение, поддержанное Эстонией, Латвией и Польшей, скорее всего, столкнется с противодействием промышленных стран, таких как Италия, из-за опасений по поводу роста цен. Издание отмечает, что до сих пор 9% импорта алюминия в ЕС приходится на Россию.

Европейская ассоциация производителей алюминия настаивает, чтобы Брюссель полностью прекратил российский импорт, ее поддержали четыре страны. А группа промышленных потребителей металла (FACE) возражает против ограничений на импорт российского металла. Это стало бы «своего рода экономической тактической ядерной бомбой», считают в FACE. Они выступают от имени обрабатывающей промышленности Италии, Германии и других стран ЕС и настаивают, что «санкции не следует превращать в оружие».

По словам двух дипломатов ЕС, в новый пакет войдут санкции против физических лиц, а также экспортные ограничения. Один из собеседников издания уточнил, что сроки, в которые ЕС рассчитывает уложиться, «слишком короткие для чего-то большего». Лучше договориться о чем-то символистически, чем вообще ни о чем из-за затянувшихся переговоров, считают в Брюсселе.

В декабре 2023 года запрет на импорт металлов из России ввела Великобритания. Под него попали медь, никель, алюминий, цинк, свинец, олово и др.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что в 13-м пакете санкций, приуроченном к годовщине военных действий на Украине, не будет новых запретов на импорт. «Будут сотни юридических и физических лиц. Никаких громких названий [компаний]», — пообещал один из собеседников. По их словам, вслед за этим ЕК предложит 14-й пакет, в который и войдет импорт из России. О том, что текущий пакет ЕС будет скромным, также написал Bloomberg.

Россия называет санкции незаконными и неэффективными. В Кремле отмечали, что у ЕС «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».