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Война санкций ,  
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Bloomberg назвал «скромным» готовящийся в ЕС 13-й пакет санкций

Bloomberg: 13-й пакет санкций ЕС против России будет слабее предыдущих
Сюжет
Война санкций
13-й пакет санкций против России будет слабым по сравнению с предыдущими, поскольку Брюссель вряд ли успеет подготовить новые экономические меры к 24 февраля, пишет агентство
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Новый, 13-й, пакет ограничений Евросоюза против России, который готовятся представить к 24 февраля, будет «скромным» в отличие от предыдущих санкционных раундов блока, сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о деталях на минувших выходных. Как пишет агентство со ссылкой на источники, Брюссель рассматривает новые экономические ограничения, но их вряд ли успеют подготовить к 24 февраля, второй годовщине начала военных действий на Украине.

Меры координируются с союзниками по G7, и ожидается, что страны, входящие в группу выпустят свой собственный пакет санкций к этой дате.

Politico узнало о предложении ЕС ограничить поездки российским дипломатам
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В новом пакете ЕС сосредоточится на расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также борьбе с обходом санкционных мер через третьи страны. По данным DPA и Polskie Radio, под ограничения могут попасть 200–250 физических лиц и компаний из России, но «никаких громких названий» в списке не окажется, писал Reuters. Агентство передавало, что ЕК также не будет включать новые запреты на импорт, вопреки призывам некоторых стран (в частности, Польша и страны Балтии просили запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа).

Еще одна обсуждаемая мера — ограничить поездки по территории Шенгенской зоны российских дипломатов, сообщала Politico, отмечая при этом, что осуществить ее будет сложно. Такую идею ранее выдвигала Чехия, заявляя, что в страну «прибывают агенты российских спецслужб».

Москва называет санкции незаконными и неэффективными, при этом признает, что ограничения сохранятся надолго. По мнению российских властей, меры вредят самим западным странам. В Кремле отмечали, что у ЕС «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз санкции санкционные списки Еврокомиссия
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