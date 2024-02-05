Bloomberg назвал «скромным» готовящийся в ЕС 13-й пакет санкций
Новый, 13-й, пакет ограничений Евросоюза против России, который готовятся представить к 24 февраля, будет «скромным» в отличие от предыдущих санкционных раундов блока, сообщает Bloomberg.
Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о деталях на минувших выходных. Как пишет агентство со ссылкой на источники, Брюссель рассматривает новые экономические ограничения, но их вряд ли успеют подготовить к 24 февраля, второй годовщине начала военных действий на Украине.
Меры координируются с союзниками по G7, и ожидается, что страны, входящие в группу выпустят свой собственный пакет санкций к этой дате.
В новом пакете ЕС сосредоточится на расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также борьбе с обходом санкционных мер через третьи страны. По данным DPA и Polskie Radio, под ограничения могут попасть 200–250 физических лиц и компаний из России, но «никаких громких названий» в списке не окажется, писал Reuters. Агентство передавало, что ЕК также не будет включать новые запреты на импорт, вопреки призывам некоторых стран (в частности, Польша и страны Балтии просили запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа).
Еще одна обсуждаемая мера — ограничить поездки по территории Шенгенской зоны российских дипломатов, сообщала Politico, отмечая при этом, что осуществить ее будет сложно. Такую идею ранее выдвигала Чехия, заявляя, что в страну «прибывают агенты российских спецслужб».
Москва называет санкции незаконными и неэффективными, при этом признает, что ограничения сохранятся надолго. По мнению российских властей, меры вредят самим западным странам. В Кремле отмечали, что у ЕС «уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции».
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