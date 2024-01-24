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Война санкций ,  
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FT узнал содержание 13-го пакета санкций ЕС против России

FT: в новый пакет санкций ЕС вряд ли войдет запрет на импорт алюминия из России
Сюжет
Война санкций
13-й пакет санкций ЕС против России расширит список лиц, на которые распространяется заморозка активов и запрет на въезд, пишет FT. Источники издания усомнились, что в него попадут ограничения на импорт российского алюминия
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В новом пакете санкций Евросоюза против России будет расширен список физических и юридических лиц, на которых распространяются заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС, однако он вряд ли включит ограничения на импорт российского алюминия. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения ограничений.

По словам собеседников издания, 13-й пакет санкций вряд ли будет содержать запрет на импорт алюминия из России, чего требуют Польша и страны Прибалтики. Другие его пункты также могут быть смягчены, поскольку предыдущие попытки некоторых стран — членов Евросоюза ограничить экспорт российского ядерного топлива и сжиженного природного газа потерпели неудачу из-за отсутствия консенсуса, пишет FT.

Знакомые с ходом обсуждения 13-го пакета санкций ЕС источники рассказали, что в него войдут ограничения для юридических и физических лиц, связанных с началом военной операции на Украине в 2022 году. Также ко второй годовщине Брюссель готовит соглашение о выделении Киеву €50 млрд в течение четырех лет, часть этих денег может быть выплачена сразу после согласования соответствующего документа, сообщили собеседники газеты. По их словам, еще €5 млрд военной помощи в год и передача прибыли, полученной от замороженных активов России, также станут частью общего комплекса мер поддержки ЕС.

«Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что [украинцы] нуждаются в поддержке, — приводит газета слова европейского дипломата, участвовавшего в переговорах о санкциях. — Но прошло два года, и есть пределы тому, что мы можем сделать».

Другой дипломат заявил FT, что инициатива с использованием прибыли от замороженных российских активов «продемонстрирует прогресс, но фактически не приблизит деньги к Киеву».

Отдельная инициатива США по конфискации всех замороженных российских активов, большинство из которых находится в Европе, вряд ли получит поддержку Италии, Франции и Германии, считают источники FT. По их словам, также продолжаются переговоры о преобразовании так называемого Европейского фонда мира, который финансировал поставки оружия Украине.

Европейские дипломаты сообщили, что эти обсуждения, в частности, сосредоточены на «постепенном отказе» от денежных компенсаций за вооружение, которое было отправлено Киеву, и замене их выплатами за совместное производство оружия. Издание пишет, что страны с крупной военной промышленностью, такие как Германия, хотят, чтобы эти изменения произошли как можно быстрее.

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Ранее газета Politico писала о возникновении проблем в Евросоюзе при подготовке новых санкций против России. По данным ее источника, Брюссель столкнулся с исчерпанием перечня крупных товаров для введения ограничений.

Politico узнало о проблеме у ЕС в разработке новых антироссийских санкций
Политика
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Прошлый, 12-й пакет санкций ЕС содержал ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России. Также под санкциями оказались компания АЛРОСА и ее гендиректор Павел Маринычев.

Президент России Владимир Путин, комментируя инициаторов санкций против Москвы, заявил, что они «добились обратного ожидаемому результата». По его словам, стране удалось преодолеть «все проблемы, которые возникли после введения» ограничений.

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Юлия Овчинникова
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