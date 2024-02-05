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Война санкций ,  
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ЕС решил ввести санкции против 200 физлиц и компаний из России

DPA: ЕС к 24 февраля введет санкции против 200 физлиц и компаний из России
Сюжет
Война санкций
ЕК в выходные представила предложения по 13-му пакету санкций. Туда попадут сотни физических и юрлиц, но «никаких громких названий» не будет; также не ожидается новых запретов на импорт. Москва обещает ответ на ограничения
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Под новые санкции Евросоюза, которые блок разрабатывает к 24 февраля, второй годовщине начала военной операции на Украине, попадут 200 физических лиц и компаний из России, пишет DPA.

По данным издания, в минувшие выходные члены Еврокомиссии представили конкретные предложения по 13-му пакету ограничений. Следующим шагом станет разработка проекта санкций, который затем должны поддержать все 27 государств — членов ЕС.

Новый пакет предусматривает «существенное расширение» списка подсанкционных лиц и компаний, чьи активы в ЕС будут заморожены; под санкции попадут предприятия, «которые способствуют военному и технологическому укреплению России или развитию ее оборонного сектора». При этом, по данным Reuters, «никаких громких названий» в списке не окажется.

ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Агентство писало, что в пакет не будут добавлять новые запреты на импорт из России, так как в Брюсселе хотят как можно быстрее принять новые меры; предложения ЕК должны пройти «минимальные дебаты среди государств-членов». Ранее Reuters сообщал, что Польша и страны Балтии призывали запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа, против этого выступила Венгрия.

Как передавало Politico, Брюссель сталкивается со сложностями при разработке новых ограничений, поскольку «все крупные объекты уже находятся под санкциями».

По данным DPA, ко второй годовщине полномасштабных боев помимо очередного санкционного пакета ЕС может быть принято решение о передаче доходов от замороженных российских активов на восстановление Украины. Страны блока утвердили этот механизм в начале февраля.

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Россия считает санкции незаконными. МИД пообещал ответ на введенные ограничения. Президент Владимир Путин говорил, что Москве удалось преодолеть связанные с санкциями проблемы. Что касается попыток стран Запада изъять российские активы, власти сравнивают эти действия с воровством и также обещают принять ответные меры.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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