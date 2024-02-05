Reuters: ЕК не станет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций

ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций

Еврокомиссия вскоре собирается предложить 14-й пакет, в котором введут запреты, касающиеся импорта из России. 13-й пакет будет приурочен ко второй годовщине начала боевых действий на Украине. Россия называет санкции незаконными

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Еврокомиссия не будет добавлять новые запреты на импорт из России в 13-й пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Такое решение связано с желанием комиссии и государств-членов Евросоюза быстро принять новый комплекс мер, чтобы «отметить» вторую годовщину начала военных действий на Украине. ЕК предложила пакет санкций, который, как уточняет агентство, может вызвать «минимальные дебаты среди государств-членов».

«Будут сотни юридических и физических лиц. Никаких громких названий [компаний]», — рассказал один из собеседников Reuters.

По словам европейских дипломатов, вслед за 13-м пакетом Еврокомиссия быстро предложит 14-й, в котором введут новые запреты, касающиеся импорта из России.

В частности, ЕК расширит список компаний, которым фирмы Евросоюза не смогут продавать товары двойного назначения. К таким относятся «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах», которые применяются в местах боевых действий на Украине.

В декабре Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России.

С 1 января 2024 года в силу вступил прямой запрет на импорт непромышленных природных и искусственных алмазов, а также ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

С 1 марта к этому добавится запрет на импорт российских по происхождению алмазов, обработанных в третьих странах, весом от 1 карата за камень.

С 1 сентября 2024 года эмбарго распространится на российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Также пакет ввел запрет на импорт из России передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб.

ЕС запретил экспортировать в Россию товары, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности, включая литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного топка и некоторые строительные товары.

Москва называет санкции незаконными, неэффективными и требует их отменить. По мнению российских властей, ограничения вредят самим западным странам.