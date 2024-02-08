ЦИК снял Надеждина и оставил на выборах четырех кандидатов в президенты

Что известно о каждом кандидате и что они предлагают избирателям — в материале РБК

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЦИК 8 февраля отказала Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты на выборах в марте, признав недействительными 9147 подписей в его поддержку, сообщила глава избирательной комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент РБК. Также в регистрации отказали кандидату от партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу.

Можно ли оспорить снятие с выборов

Ранее Надеждин заявлял, что в случае отказа в регистрации он будет оспаривать это решение в Верховном суде.

Возможность обратиться в Верховный суд кандидату в президенты дает ч.4 ст. 84 федерального закона «О выборах президента». Заявление может подать сама ЦИК, кандидат, которому отказали, а также любой другой зарегистрированный кандидат, если выяснится, что решение было принято с нарушениями.

Верховный Суд в случае подачи иска должен будет рассмотреть дело в сжатые сроки, рассказал РБК электоральный юрист Евгений Порошин. По его словам, обычно первая инстанция занимает от пяти до десяти дней, такой же срок занимает апелляция. Электоральный юрист Роман Смирнов ранее говорил РБК, что в таком разбирательстве есть возможность кассации, но на этом этапе «достаточно немного удается доказать», поэтому все надежды обычно возлагают на первую инстанцию и апелляцию.

Для того, чтобы доказать действительность собранных подписей, кандидат может потребовать проведения полноценной почерковедческой экспертизы, отмечает Порошин. Кроме того, кандидат может указать на ошибки комиссии при проверке подписей и привезти в суд избирателей-подписантов — чтобы они, лично дав показания, подтвердили свою подпись. Однако в условиях президентской кампании с тысячами избирателей обеспечить явку всех «проблемных подписантов» в суд очевидно непросто, подчеркнул юрист.

Надеждин выдвигался от партии «Гражданская инициатива», которая не представлена в парламенте, поэтому ему необходимо было собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей. 31 января Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей. Однако 2 февраля комиссия сообщила, что обнаружила в подписях, собранных Надеждиным и Малинковичем, недочеты, которые «вызывают удивление».

Надеждин пообещал «отбивать подписи». Позже он опубликовал примеры оцифровки подписей, которую сделала ЦИК, — среди неверных адресов там, например, были указаны «Ростов-на-Дому» и «Салихард».

Изначально заседание, на котором ЦИК должна была принять окончательное решение по регистрации Надеждина, было назначено на 7 февраля, однако кандидат попросил перенести его на 10 февраля, чтобы «изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения». В итоге заседание перенесли на 8 февраля.

Кто в итоге пойдет на выборы

Если Надеждину не удасться оспорить снятие, в бюллетене президентских выборов-2024 будет четыре кандидатуры: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов. Фамилии кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке.

Владислав Даванков

39 лет, вице-спикер Госдумы, выдвигается от партии «Новые люди» (в объединении с «Партией роста»)

Что известно о кандидате : Родился в Смоленске. Окончил исторический факультет МГУ, затем Российский государственный социальный университет. Имеет степень кандидата социологических наук. Работал в компании Faberlic, в 2013 году стал ее вице-президентом (компанию основал Алексей Нечаев, сейчас председатель партии «Новые люди» и глава ее фракции в Госдуме, возглавляет совет директоров Faberlic его жена Елена Нечаева). В 2010-х годах Даванков руководил рядом проектов: был генеральным директором Фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России», заместителем генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», возглавлял конкурс «Мой первый бизнес».

В 2021 году избрался в Госдуму от «Новых людей». В сентябре 2023 года участвовал в выборах мэра Москвы, где занял четвертое место из пяти кандидатов с результатом 5,34%. Задекларированный доход за шесть лет до назначения выборов в 2023 году — 76,9 млн руб.

Что предлагает избирателям : Даванков пока представил только часть программных тезисов, они касаются сфер образования и предпринимательства. В частности, предлагается поднять долю расходов федерального бюджета на образование с 4 до 10%; отдать половину бюджетных мест в вузах на «прорывные» направления, связанные с искусственным интеллектом, биотехнологиями, космосом; ввести налоговые каникулы на два года для начинающих предпринимателей, а также мораторий на проверки и другие льготы; внедрить использование искусственного интеллекта в госсектор; ввести оценку действий чиновников на «Госуслугах».

Даванков также предлагал разработать новый нацпроект по реформе ЖКХ, который в том числе помог бы снизить число коммунальных аварий, и ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, работающих в сфере внутреннего туризма, для стимулирования развития отрасли. Кроме того, он считает, что в промышленности необходимо переориентироваться с «дешевого труда мигрантов» на автоматизацию и новые технологии.

Владимир Путин

71 год, президент Российской Федерации, самовыдвиженец

Что известно о кандидате : Родился в Ленинграде. Окончил юридический факультет ЛГУ. Кандидат экономических наук. В 1970-х — 1980-х работал в КГБ, в том числе по линии внешней разведки в ГДР. Уволился из органов госбезопасности в 1991 году. До 1996 года работал в команде Анатолия Собчака, который на тот момент был мэром Санкт-Петербурга. После поражения Собчака на губернаторских выборах перешел на работу в Москву. Работал в администрации президента Бориса Ельцина. В 1998 году был назначен директором ФСБ. 31 декабря 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку стал исполнять обязанности президента, в марте 2000 года победил на выборах с результатом в 52,94%. В 2004 году Путин пошел на второй президентский срок. В 2008 году стал главой правительства после победы на президентских выборах Дмитрия Медведева, в 2012 в третий раз избрался президентом, в 2018 году — в четвертый. В 2020 году были приняты поправки в Конституцию, которые позволили Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах. Задекларированный доход за шесть лет — 67,5 млн руб.

Что предлагает избирателям : В конце января сопредседатель предвыборного штаба Путина актер Владимир Машков сообщил, что предвыборная программа кандидата готовится ежедневно. В предвыборный штаб поступают предложения, их систематизируют, отмечал Машков. «Главное — укрепление суверенитета, обороноспособности, безопасности, обеспечение прав и свобод граждан, обеспечение технологического суверенитета», — отвечал Путин на вопрос о своих задачах во время прямой линии в декабре.

На съезде «Единой России» в конце 2023 года президент заявлял, что Россия «не может, как некоторые страны, отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом». Он также подтверждал во время прямой линии, что цели России в рамках спецоперации не меняются — это «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также ее нейтральный статус. Говоря о мигрантах, Путин отмечал, что их права должны соблюдаться, но в приоритете во всех сферах должны стоять интересы россиян. Отвечая на вопрос об отношениях с США, Путин пояснял, что фундаментальные условия для восстановления отношений будут созданы, когда Вашингтон «начнет уважать другие страны и будет искать компромиссы».

Леонид Слуцкий

56 лет, председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам, выдвигается от ЛДПР

Что известно о кандидате : Родился в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, затем Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук. В 1990-х годах был советником мэра Москвы Юрия Лужкова, затем председателем совета директоров Промышленно-инвестиционного банка, заместителем председателя правления Уникомбанка. В 2000 году в первый раз избрался в Госдуму III созыва и после этого был депутатом всех последующих созывов. В 2018 году оказался в центре скандала после того, как ряд журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Комиссия Госдумы по этике тогда заявила, что не обнаружила нарушений в поведении депутата, но указала, что не обладает «должным инструментарием» для проверки подобных претензий и проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз.

Задекларированный доход за шесть лет — 35,9 млн руб.

Что предлагает избирателям : Свою предвыборную программу Слуцкий обещал сформировать по итогам посещения 30 регионов и общения с местными жителями. Во время этих встреч он, в частности, выступал за поддержку малого бизнеса (отмену налогов, кроме НДФЛ, для микропредприятий в малых городах, мораторий на изменение условий и требований для малого бизнеса в течение года), а также региональных производителей, предлагая отдавать им не менее 25% полок в сетевых магазинах. Слуцкий также предложил запустить масштабный проект по модернизации систем ЖКХ и ввести дополнительные меры по поддержке многодетных семей (бесплатный проезд детей к месту отпуска, пожизненное закрепление за семьей статуса многодетной).

Николай Харитонов

75 лет, депутат Госдумы, выдвигается от КПРФ

Что известно о кандидате : Родился в Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, затем работал агрономом и директором совхоза «Галинский» Мошковского района. После этого окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. Был депутатом Госдумы всех восьми созывов. В 1993 году участвовал в создании «Аграрной партии России», которая прошла в Думу I созыва. В Думе состоял в Комитете по аграрным вопросам, затем — по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Сейчас возглавляет Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. В 2004 году баллотировался на президентских выборах от КПРФ, проиграл Владимиру Путину с результатом 13,69%. Задекларированный доход за шесть лет до назначения выборов в 2023 году — 36,2 млн руб.