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Выборы президента России ,  
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ЦИК нашла «вызывающие удивление» ошибки в подписях за Надеждина

ЦИК позвала Бориса Надеждина на обсуждение недостатков в подписных листах
Сюжет
Выборы президента России
Рабочая группа ЦИК продолжает проверку подписных листов Надеждина и Малинковича; в некоторых нашли подписи «людей, которых на этом свете уже нет». О замечаниях претендентам расскажут 5 февраля
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рабочая группа Центризбиркома обнаружила недостатки в подписных листах, которые сдали для регистрации кандидатами в президенты Борис Надеждин, выдвинутый от «Гражданской инициативы», и лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

Он предложил пригласить их на заседание рабочей группы в понедельник, 5 февраля, чтобы показать «результаты проверочных процедур и представить им протоколы о тех замечаниях».

По словам Булаева, при сборе подписей ошибок избежать невозможно; по предложению рабочей группы ЦИК не засчитывает неточности в написании. Однако некоторые недочеты «вызывают удивление»: «Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал зампред комиссии (цитата по ТАСС).

Он не уточнил, к кому из претендентов относится это замечание. 

РБК обратился за комментарием к Борису Надеждину.

Борис Надеждин сдал 105 тыс. подписей в ЦИК
Политика
Борис Надеждин

«Гражданская инициатива» не имеет фракции в Госдуме; для регистрации кандидатом в президенты политику нужно собрать минимум 100 тыс. подписей в свою поддержку, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте. 31 января Надеждин сообщил, что сдал в ЦИК 105 тыс. подписей. По данным его предвыборного штаба, всего на территории России собрали 201 тыс. подписей, из которых отобрали более половины.

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Кто такой Борис Надеждин

Во второй половине января на пунктах сбора подписей за Надеждина, выступающего с антивоенной позицией, в российских городах и за рубежом начали выстраиваться очереди. 23 января 2024 года в штабе политика сообщили, что собрали более 100 тыс. подписей в 75 регионах. В то же время в нем отметили, что собранные подписи «неидеальные», а подать нужно такие, к которым будет «нельзя придраться». В связи с этим штаб поставил цель собрать 150 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Пока зарегистрированы четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов

В Кремле говорили, что не считают Надеждина серьезным соперником Путину и не видят в нем угрозу.

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ЦИК Борис Надеждин Николай Булаев выборы президента России Центризбирком сбор подписей Коммунисты России
Борис Надеждин фото

Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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