ЦИК нашла «вызывающие удивление» ошибки в подписях за Надеждина

Рабочая группа ЦИК продолжает проверку подписных листов Надеждина и Малинковича; в некоторых нашли подписи «людей, которых на этом свете уже нет». О замечаниях претендентам расскажут 5 февраля

Борис Надеждин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Рабочая группа Центризбиркома обнаружила недостатки в подписных листах, которые сдали для регистрации кандидатами в президенты Борис Надеждин, выдвинутый от «Гражданской инициативы», и лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

Он предложил пригласить их на заседание рабочей группы в понедельник, 5 февраля, чтобы показать «результаты проверочных процедур и представить им протоколы о тех замечаниях».

По словам Булаева, при сборе подписей ошибок избежать невозможно; по предложению рабочей группы ЦИК не засчитывает неточности в написании. Однако некоторые недочеты «вызывают удивление»: «Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — сказал зампред комиссии (цитата по ТАСС).

Он не уточнил, к кому из претендентов относится это замечание.

РБК обратился за комментарием к Борису Надеждину.

«Гражданская инициатива» не имеет фракции в Госдуме; для регистрации кандидатом в президенты политику нужно собрать минимум 100 тыс. подписей в свою поддержку, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте. 31 января Надеждин сообщил, что сдал в ЦИК 105 тыс. подписей. По данным его предвыборного штаба, всего на территории России собрали 201 тыс. подписей, из которых отобрали более половины.

Кто такой Борис Надеждин

Во второй половине января на пунктах сбора подписей за Надеждина, выступающего с антивоенной позицией, в российских городах и за рубежом начали выстраиваться очереди. 23 января 2024 года в штабе политика сообщили, что собрали более 100 тыс. подписей в 75 регионах. В то же время в нем отметили, что собранные подписи «неидеальные», а подать нужно такие, к которым будет «нельзя придраться». В связи с этим штаб поставил цель собрать 150 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Пока зарегистрированы четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов



В Кремле говорили, что не считают Надеждина серьезным соперником Путину и не видят в нем угрозу.