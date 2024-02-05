 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Штаб Надеждина сообщил о найденных ЦИК 15% брака в подписях

Штаб: ЦИК нашла в подписных листах Бориса Надеждина 15% брака
Сюжет
Выборы президента России
Для регистрации кандидатом в президенты допустимо не больше 5%. ЦИК, говоря о подписях за Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, заявила, что нашла «людей, которых на этом свете уже нет». Надеждин не согласился с претензиями
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия нашла более 15% брака в подписных листах, которые сдал для регистрации кандидатом в президенты выдвинутый от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин. Об этом сообщил представитель его штаба Игорь Артемьев.

«Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тыс. проверенных», — написал он в телеграм-канале. В комментариях к посту Артемьев отметил, что в среду, 7 февраля, пройдет заседание ЦИК, «потом суд». Глава комиссии Элла Памфилова ранее говорила, что в этот день ЦИК примет решение по кандидатам, проверка подписей которых пока продолжается.

Сам Надеждин заявил, что его команда будет «отбивать подписи». «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными», — написал он и пообещал, что в случае отказа ЦИК в регистрации кандидатом обжалует решение в Верховном суде.

Всего Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, а собрать на территории России удалось более 200 тыс., рассказывали в его штабе. Там отмечали, что собранные подписи «неидеальные», а нужны те, «к которым нельзя придраться». Для регистрации кандидатом в президенты от непарламентской партии необходимо не менее 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте.

ЦИК нашла «вызывающие удивление» ошибки в подписях за Надеждина
Политика
Борис Надеждин

2 февраля зампред ЦИК Николай Булаев, говоря о проверке подписей за Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, заявил об обнаруженных в них ошибках, которые «вызывают удивление». В частности, с его слов, в подписных листах нашли подписи десятков людей, «которых на этом свете уже нет». К кому из двух претендентов относилось это замечание, Булаев не уточнил.

Надеждин, комментируя эти слова, написал: «Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту». Во второй половине января в городах России и за рубежом выстраивались очереди из желающих поставить подпись за выдвижение Надеждина, который выступает с антивоенной позицией.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами зарегистрированы действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Российской партии свободы и справедливoсти Андрей Богданов отказались от участия в гонке после сдачи подписей в ЦИК.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Борис Надеждин ЦИК выборы президента России сбор подписей
Борис Надеждин фото

Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
Материалы по теме
ЦИК нашла «вызывающие удивление» ошибки в подписях за Надеждина
Политика
В Кремле не увидели в Надеждине соперника Путину
Политика
Борис Надеждин сдал 105 тыс. подписей в ЦИК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
«Украинская правда» узнала, кого в ВСУ отправят в отставку с Залужным Политика, 12:12
Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми» Общество, 12:11 
Росреестр назвал регионы — лидеры по спросу на жилье в Москве Недвижимость, 12:11
При обстреле поселка Теткино в Курской области пострадала женщина Политика, 12:11
Российская компания решила открыть 150 киберклубов в Саудовской Аравии Бизнес, 12:08
Отчетность Mastercard вызвала ажиотаж инвесторов: что дальше Pro, 12:01
Платформа TeamDo анонсировала обновления РБК Компании, 12:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней Политика, 11:57
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 11:49
Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне Политика, 11:47
«Мастер и Маргарита» приблизился к отметке в ₽1 млрд по сборам Life, 11:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:43
Мишель Обама получила вторую премию «Грэмми» Политика, 11:43
Как работают таргетированные рассылки: взгляд изнутри Pro, 11:39