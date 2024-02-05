Штаб Надеждина сообщил о найденных ЦИК 15% брака в подписях

Для регистрации кандидатом в президенты допустимо не больше 5%. ЦИК, говоря о подписях за Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, заявила, что нашла «людей, которых на этом свете уже нет». Надеждин не согласился с претензиями

Борис Надеждин (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия нашла более 15% брака в подписных листах, которые сдал для регистрации кандидатом в президенты выдвинутый от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин. Об этом сообщил представитель его штаба Игорь Артемьев.

«Для попадания в бюллетень необходимо не более 5% брака из 60 тыс. проверенных», — написал он в телеграм-канале. В комментариях к посту Артемьев отметил, что в среду, 7 февраля, пройдет заседание ЦИК, «потом суд». Глава комиссии Элла Памфилова ранее говорила, что в этот день ЦИК примет решение по кандидатам, проверка подписей которых пока продолжается.

Сам Надеждин заявил, что его команда будет «отбивать подписи». «Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными», — написал он и пообещал, что в случае отказа ЦИК в регистрации кандидатом обжалует решение в Верховном суде.

Всего Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей, а собрать на территории России удалось более 200 тыс., рассказывали в его штабе. Там отмечали, что собранные подписи «неидеальные», а нужны те, «к которым нельзя придраться». Для регистрации кандидатом в президенты от непарламентской партии необходимо не менее 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте.

2 февраля зампред ЦИК Николай Булаев, говоря о проверке подписей за Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича, заявил об обнаруженных в них ошибках, которые «вызывают удивление». В частности, с его слов, в подписных листах нашли подписи десятков людей, «которых на этом свете уже нет». К кому из двух претендентов относилось это замечание, Булаев не уточнил.

Надеждин, комментируя эти слова, написал: «Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту». Во второй половине января в городах России и за рубежом выстраивались очереди из желающих поставить подпись за выдвижение Надеждина, который выступает с антивоенной позицией.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Кандидатами зарегистрированы действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от Российской партии свободы и справедливoсти Андрей Богданов отказались от участия в гонке после сдачи подписей в ЦИК.