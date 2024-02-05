В России увеличат на треть число наблюдателей на выборах президента
Число наблюдателей на президентских выборах в России увеличат на треть по сравнению с 2018 годом, сообщила «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
К соглашению об увеличении числа наблюдателей присоединились 17 политических партий, в том числе «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР и др. В 2018 году на выборах президента было 150 тыс. наблюдателей, в 2024 году их число собираются увеличить до 200 тыс. По словам Булгаковой, наблюдателей будут обучать на специальных мероприятиях и с помощью методичек, разработанных ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».
Булгакова добавила, что самое большое число наблюдателей подготовили к голосованию по поправкам к Конституции России в 2020 году — обучение прошли около 527 тыс. человек.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.
13 января член Центризбиркома Павел Андреев рассказал, что ЦИК не стал присылать приглашения представителям «недружественных» стран для участия в наблюдениях за выборами президента. Представитель Центризбиркома уточнил, что приглашения получили члены Всемирной ассоциации избирательных органов. Кроме того, по словам Андреева, многие государства проявили интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в Россию.
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