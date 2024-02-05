 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

В России увеличат на треть число наблюдателей на выборах президента

«Известия»: в России в 3 раза увеличат число наблюдателей на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России

Число наблюдателей на президентских выборах в России увеличат на треть по сравнению с 2018 годом, сообщила «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

К соглашению об увеличении числа наблюдателей присоединились 17 политических партий, в том числе «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР и др. В 2018 году на выборах президента было 150 тыс. наблюдателей, в 2024 году их число собираются увеличить до 200 тыс. По словам Булгаковой, наблюдателей будут обучать на специальных мероприятиях и с помощью методичек, разработанных ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

Булгакова добавила, что самое большое число наблюдателей подготовили к голосованию по поправкам к Конституции России в 2020 году — обучение прошли около 527 тыс. человек.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Центризбирком объявил слоган президентских выборов
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

13 января член Центризбиркома Павел Андреев рассказал, что ЦИК не стал присылать приглашения представителям «недружественных» стран для участия в наблюдениях за выборами президента. Представитель Центризбиркома уточнил, что приглашения получили члены Всемирной ассоциации избирательных органов. Кроме того, по словам Андреева, многие государства проявили интерес к тому, чтобы отправить своих наблюдателей в Россию.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Центризбирком Россия наблюдатели президентские выборы
Материалы по теме
Сергей Бабурин принес подписи в ЦИК и отказался участвовать в выборах
Политика
ЦИК сообщила, когда рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы
Политика
ЦИК нашла «вызывающие удивление» ошибки в подписях за Надеждина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Экзитполы показали уверенную победу «самого крутого в мире диктатора» Политика, 04:28
NYT сообщила о «перехвате инициативы» Россией из-за нехватки людей в ВСУ Политика, 04:21
Пропавший с радаров Ми-8 ушел под лед Онежского озера Общество, 03:47
В России увеличат на треть число наблюдателей на выборах президента Политика, 03:10
В США представили двухпартийный проект финансирования Украины на $60 млрд Политика, 03:07
Ученые оценили риск передачи болезни Альцгеймера от человека к человеку Технологии и медиа, 03:00
Глава Emirates раскритиковал Boeing за сильное падение качества самолетов Бизнес, 02:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Авиакомпаниям в России запретят рассаживать семьи в самолетах Общество, 02:38
США и Великобритания ударили по объектам хуситов в провинциях Йемена Политика, 02:09
Новый посол рассказала, что не устраивает Израиль в политике России Политика, 02:09
CNN узнал о поражении военными США 84 целей из 85 в Ираке и Сирии Политика, 01:42
В сейме Польши поддержали слова Дуды о принадлежности Крыма России Политика, 01:31
Банк Leumi заблокировал счет агентства ООН из-за «связей» с ХАМАС Экономика, 01:12
ЕК не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-й пакет санкций Политика, 01:09