Коммунисты посоветовали своему кандидату в президенты убедить женщин

Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента рекомендовал пленум ЦК КПРФ. Зюганов отметил «редкие качества» депутата; коммунисты считают, что он «как следует развернется» в регионах с «матриархальными семьями»

Николай Харитонов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В Подмосковье 23 декабря открылся съезд КПРФ, на котором партия должна официально определить своего кандидата в президенты на предстоящих в марте выборах, передает корреспондент РБК. Накануне съезда пленум КПРФ рекомендовал кандидатуру депутата Госдумы, председателя думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил журналистам, что на следующей неделе в ЦИК будет сдан весь пакет документов по выдвижению Харитонова кандидатом в президенты. По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, уже готова программа поездок Харитонова по стране. Официально он будет выдвинут от партии после завершения голосования участников съезда.

Геннадий Зюганов в своем выступлении назвал Харитонова «украшением нашей фракции». Лидер КПРФ произнес долгую речь о преимуществе опыта над молодостью: «Когда Сталин принимал Парад [Победы], ему было почти 67. Когда Примакова назначали [премьер-министром], ему шел 69-й год». Также в качестве примеров успешных, но уже не юных руководителей Зюганов привел британского премьера времен Второй мировой Уинстона Черчилля и 32-го президента США Франклина Рузвельта. «Сегодня в этой работе [управленческой] нужны опыт и мудрость», — сказал он.

У Харитонова, по словам Зюганова, есть «редкие качества»: «Это человек дела и действия, все ступеньки прошел в этой жизни. Он оказался очень храбрым — когда расстреливали парламент, он защищал до последнего и на Красной Пресне собирал средства, чтобы спасать от голода», — заявил лидер КПРФ. «Я считаю, что Николай Михайлович заслуженно получит поддержку всех нас», — резюмировал он.

Председатель кадровой комиссии КПРФ Николай Сапожников, который вышел на сцену следом, сообщил присутствующим, что Харитонов «вырос в народе, он народный депутат в прямом смысле слова, он всегда в гуще народной»: «Он умеет ладить с огромной массой людей, и когда я говорил, что его женщины поддерживали в 2004 году [когда он впервые участвовал в выборах президента], то имел в виду, что вообще всех наших кандидатов любят женщины. Павел Николаевич не даст соврать», — обратился оратор к сидящему в президиуме экс-кандидату в президенты от КПРФ в 2018 году Павлу Грудинину.

«Мы должны плотнее работать с женщинами-избирателями, несмотря на возрастные особенности», — призвал Сапожников под смех в зале. Женщины, по его словам, более дисциплинированно голосуют на выборах, в то время как «мужики отлынивают».

Далее коммунист перешел к теме особенностей семейного устройства — есть патриархальные семьи, а есть матриархальные, сообщил он. «В матриархальных семьях женщина не выходит замуж, она берет себе мужика. Поэтому советую Николаю Михайловичу в первую очередь посетить угро-финские территории, территории ханты и манси, Коми-Пермяцкий округ — там он получит возможность как следует развернуться», — предсказал Сапожников. В финале своего выступления он предложил поддержать Харитонова, потому что он «достойный кандидат».

«Наш кандидат — это единственный Герой труда среди кандидатов в президенты», — поддержал кандидатуру Харитонова депутат Госдумы Олег Смолин. «Что касается работы [Харитонова] среди женщин, то когда Сталину пожаловались на Рокоссовского, что тот любит женщин, Сталин сказал: «Что будем делать, что будем делать? Завидовать будем», — завершил свое выступление Смолин.

«Харитонов победит, если женщин убедит», — поддержала предыдущего оратора депутат Госдумы Нина Останина.

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. С 1976-го по 1994-й был директором совхоза в Новосибирской области. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и руководителей Аграрной партии России. Избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов. В 2007 году вышел из Аграрной партии и вступил в КПРФ.

Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 году, он вышел во второй тур, но проиграл Борису Ельцину. После этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах, набрав на последних 17,1%. По словам одного из партийных собеседников РБК, в президентских выборах 2024 года Зюганов не хочет участвовать из-за опасения набрать меньше голосов, чем Грудинин, который в 2018 году получил 11,77%, и Харитонов (13,69% в 2004 году).

Голосование в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по состоянию на 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами составило 29 человек. О намерении участвовать в выборах объявил действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.