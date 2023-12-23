 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Коммунисты посоветовали своему кандидату в президенты убедить женщин

Сюжет
Выборы президента России
Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента рекомендовал пленум ЦК КПРФ. Зюганов отметил «редкие качества» депутата; коммунисты считают, что он «как следует развернется» в регионах с «матриархальными семьями»
Николай Харитонов
Николай Харитонов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

В Подмосковье 23 декабря открылся съезд КПРФ, на котором партия должна официально определить своего кандидата в президенты на предстоящих в марте выборах, передает корреспондент РБК. Накануне съезда пленум КПРФ рекомендовал кандидатуру депутата Госдумы, председателя думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков сообщил журналистам, что на следующей неделе в ЦИК будет сдан весь пакет документов по выдвижению Харитонова кандидатом в президенты. По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, уже готова программа поездок Харитонова по стране. Официально он будет выдвинут от партии после завершения голосования участников съезда.

Геннадий Зюганов в своем выступлении назвал Харитонова «украшением нашей фракции». Лидер КПРФ произнес долгую речь о преимуществе опыта над молодостью: «Когда Сталин принимал Парад [Победы], ему было почти 67. Когда Примакова назначали [премьер-министром], ему шел 69-й год». Также в качестве примеров успешных, но уже не юных руководителей Зюганов привел британского премьера времен Второй мировой Уинстона Черчилля и 32-го президента США Франклина Рузвельта. «Сегодня в этой работе [управленческой] нужны опыт и мудрость», — сказал он.

У Харитонова, по словам Зюганова, есть «редкие качества»: «Это человек дела и действия, все ступеньки прошел в этой жизни. Он оказался очень храбрым — когда расстреливали парламент, он защищал до последнего и на Красной Пресне собирал средства, чтобы спасать от голода», — заявил лидер КПРФ. «Я считаю, что Николай Михайлович заслуженно получит поддержку всех нас», — резюмировал он.

Пленум ЦК рекомендовал коммунистам выдвинуть в президенты Харитонова
Политика
Николай Харитонов

Председатель кадровой комиссии КПРФ Николай Сапожников, который вышел на сцену следом, сообщил присутствующим, что Харитонов «вырос в народе, он народный депутат в прямом смысле слова, он всегда в гуще народной»: «Он умеет ладить с огромной массой людей, и когда я говорил, что его женщины поддерживали в 2004 году [когда он впервые участвовал в выборах президента], то имел в виду, что вообще всех наших кандидатов любят женщины. Павел Николаевич не даст соврать», — обратился оратор к сидящему в президиуме экс-кандидату в президенты от КПРФ в 2018 году Павлу Грудинину.

«Мы должны плотнее работать с женщинами-избирателями, несмотря на возрастные особенности», — призвал Сапожников под смех в зале. Женщины, по его словам, более дисциплинированно голосуют на выборах, в то время как «мужики отлынивают».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Далее коммунист перешел к теме особенностей семейного устройства — есть патриархальные семьи, а есть матриархальные, сообщил он. «В матриархальных семьях женщина не выходит замуж, она берет себе мужика. Поэтому советую Николаю Михайловичу в первую очередь посетить угро-финские территории, территории ханты и манси, Коми-Пермяцкий округ — там он получит возможность как следует развернуться», — предсказал Сапожников. В финале своего выступления он предложил поддержать Харитонова, потому что он «достойный кандидат».

«Наш кандидат — это единственный Герой труда среди кандидатов в президенты», — поддержал кандидатуру Харитонова депутат Госдумы Олег Смолин. «Что касается работы [Харитонова] среди женщин, то когда Сталину пожаловались на Рокоссовского, что тот любит женщин, Сталин сказал: «Что будем делать, что будем делать? Завидовать будем», — завершил свое выступление Смолин.

«Харитонов победит, если женщин убедит», — поддержала предыдущего оратора депутат Госдумы Нина Останина.

Руководство КПРФ рекомендовало выдвинуть в президенты экс-лидера аграриев
Политика
Николай Харитонов

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. С 1976-го по 1994-й был директором совхоза в Новосибирской области. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и руководителей Аграрной партии России. Избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов. В 2007 году вышел из Аграрной партии и вступил в КПРФ.

Зюганов впервые баллотировался на пост президента в 1996 году, он вышел во второй тур, но проиграл Борису Ельцину. После этого он также участвовал в выборах в 2000, 2008 и 2012 годах, набрав на последних 17,1%. По словам одного из партийных собеседников РБК, в президентских выборах 2024 года Зюганов не хочет участвовать из-за опасения набрать меньше голосов, чем Грудинин, который в 2018 году получил 11,77%, и Харитонов (13,69% в 2004 году).

Голосование в 2024 году продлится три дня, с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по состоянию на 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами составило 29 человек. О намерении участвовать в выборах объявил действующий президент Владимир Путин, который занимает эту должность четвертый срок.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Галимова Наталья Галимова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КПРФ Николай Харитонов выборы президента съезд партии Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов фото

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года
Материалы по теме
В ЦИК поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты в президенты
Политика
Инициативная группа поддержала выдвижение кандидатуры Путина в президенты
Политика
Руководство КПРФ рекомендовало выдвинуть в президенты экс-лидера аграриев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона-камикадзе Политика, 15:08
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России Спорт, 15:06
Зеленский ввел санкции против Блаватника и крымских компаний Политика, 15:02
Евгения Медведева назвала правильным свое решение завершить карьеру Спорт, 14:53
Явлинский отказался от выдвижения в президенты Политика, 14:51
Российские военные отразили 16 атак ВСУ Политика, 14:43
Мэр Лондона передумал по поводу передачи Украине сданных в утиль машин Политика, 14:35
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании Спорт, 14:32
В Британии резко выросло число компаний, которым грозит закрытие Экономика, 14:26
Почти 5 млн россиян стали невыездными из-за долгов Общество, 14:13
«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборах Политика, 14:11
«Аякс» вернул деньги фанатам после вылета из Кубка от любительского клуба Спорт, 13:50
Памфилова назвала число желающих стать кандидатами в президенты Политика, 13:44
Коммунисты посоветовали своему кандидату в президенты убедить женщин Политика, 13:44