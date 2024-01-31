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Выборы президента России ,  
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Борис Надеждин сдал 105 тыс. подписей в ЦИК

Борис Надеждин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Борис Надеждин представил в ЦИК подписи в свою поддержку, сообщил кандидат в президенты в телеграм-канале.

«Я принес 105 тысяч подписей в ЦИК! Со мной — моя команда», — написал кандидат, выдвинутый партией «Гражданская инициатива».

Кандидату от партии, которая не представлена в Госдуме, нужно собрать 100 тыс. подписей в свою поддержку, при этом не более 2,5 тыс. в одном субъекте.

По данным предвыборного штаба политика, всего на территории России удалось собрать более 200 тыс. подписей, из них отобрали свыше 110 тыс.

Надеждин 23 января отчитался о сборе более 100 тыс. «неидеальных» подписей. «В ЦИК нужно будет подать 105 тыс. идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться», — пояснил он.

В Кремле сообщили, что не рассматривают Надеждина как соперника действующего президента Владимира Путина, который также участвует в президентских выборах.

Штаб Надеждина отчитался о сборе 100 тыс. «неидеальных» подписей
Политика
Борис Надеждин

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Борис Надеждин фото

Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года
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