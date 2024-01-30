ЦИК опубликовала декларацию Владимира Путина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала декларации о доходах зарегистрированных кандидатов на должность президента России, среди которых — Владимир Путин (самовыдвиженец), председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Согласно декларации Путина, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, он заработал более 67,5 млн руб. В документе также указано, что у президента есть десять счетов в банках, на которых находятся 54,4 млн руб.

Сумма его доходов состоит, главным образом, из его заработной платы как президента за этот период, прокомментировала «Коммерсанту» пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова: «Размер накоплений кандидата соразмерен его доходам. Необходимо учитывать, что должность президента РФ предполагает нахождение на государственном обеспечении, что позволяет откладывать денежные средства».

Согласно декларации Слуцкого, общая сумма его доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 35,98 млн руб. Общая сумма доходов Даванкова за 2017-2022 года составила 76,91 млн руб. Харитонов за тот же период заработал 36,23 млн руб.

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