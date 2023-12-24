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Выборы президента России ,  
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«Новые люди» объединились с Партией роста и выдвинули единого кандидата

«Новые люди» объединились с Партией роста и выдвинули на выборы Даванкова
Сюжет
Выборы президента России
Партия роста и «Новые люди» еще в июне заключили союз для совместного участия в региональных выборах, теперь же решили объединиться юридически. Единым кандидатом в президенты станет вице-спикер Госдумы Владислав Даванков
Алексей Нечаев и Борис Титов
Алексей Нечаев и Борис Титов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Партия «Новые люди» и Партия роста решили объединиться и выдвинуть единого кандидата в президенты — вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванкова («Новые люди»). Об этом на съезде «Новых людей» объявили лидеры партий Алексей Нечаев и Борис Титов, там же было подписано юридическое соглашение об объединении двух партий, передает корреспондент РБК.

В своем выступлении Нечаев напомнил, что в сентябре партии уже получили опыт совместной работы, объединив усилия на региональных выборах. «Мы прошли в восемь заксобраний региональным списком, еще один регион — одномандатный. Заметьте, в прошлом году без Партии роста мы прошли всего в одно заксобрание, что показывает, что мы правильной дорогой идем», — отметил лидер «Новых людей».

Титов в свою очередь заявил, что партии «очень близки»: «Мы давно объединились, мы очень близки. Мы объединились командами, но сегодня объединяемся и партиями. <…> Мы предприниматели. Мы всегда ищем оптимальные прагматичные решения».

Он также подчеркнул, что сегодня необходимо найти «оптимальный вариант нашей экономики» и, по его мнению, у объединения партий есть такая возможность. «Потому что это объединение тех, кто уже что-то сделал в своей предпринимательской карьере, и молодой энергии, задора. <…> Только их объединение может нас вывести на новые рубежи экономики», — отметил Титов.

В соглашении об объединении «Новых людей» и Партии роста говорится, что это произошло «с учетом общности политических платформ и идеологий». Партии договорились совместно продвигать и воплощать в жизнь идеи, «которые сделают Россию свободной, независимой, сильной и богатой страной», выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, а также принять активное участие в его избирательной кампании.

В итоге «Новые люди» выдвинули кандидатом на выборы президента России первого замруководителя фракции в Госдуме, вице-спикера Владислава Даванкова. За это единогласно проголосовали все 69 делегатов съезда «Новых людей». Даванков пойдет единым кандидатом от «Новых людей» и Партии роста.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев назвал выдвижение 39-летнего Даванкова историческим моментом. «Завтрашнюю Россию строить людям молодым, поэтому эти выборы не могли состояться без кандидата, который бы представлял молодых людей. Людей, которые не только по возрасту молоды, 20-летние и 30-летние. Но и тех, кто молод душой, кто живет в дне сегодняшнем, а не оглядывается постоянно на прошлое. <...> Поэтому кандидат от нашей партии — Владислав Даванков», — пояснил Нечаев.

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Сам Даванков поблагодарил Нечаева и рассказал, что тот впервые его заметил, когда Даванков обыграл всех его топ-менеджеров в китайской игре го.

Он также рассказал, что вопрос о том, «что надо что-то менять», он задавал еще два года назад, и упомянул о чиновниках, которые «учат нас жить, как нам рожать, какие фильмы смотреть, какую музыку слушать». «На мой взгляд, это недопустимо», — пояснил он. «Я не понимаю, как мы за пару лет сантиметр за сантиметром потеряли множество свобод, и само слово «свобода» фактически стало достаточно неприличным», — добавил Даванков.

На вопрос о том, собирается ли Даванков критиковать президента Владимира Путина в рамках предвыборной кампании, кандидат от «Новых людей» пояснил РБК, что кого-либо критиковать «нет смысла». «Никому лучше от критики не будет. Критика [политических оппонентов] осталась в каких-то других временах. Я не делал этого и во время московской кампании (во время выборов мэра Москвы в сентябре. — РБК). Я старался донести нашу повестку, то, что волнует москвичей. И сейчас я планирую сделать примерно то же самое, только по всей России. Съездить в 30 городов, пообщаться с людьми. У меня есть гипотеза того, какой должна быть Россия, но ее всегда нужно проверять на людях», — отметил он.

На выборах мэра Москвы 10 сентября 2023 года Даванков набрал 5,34% голосов, заняв четвертое место из пяти кандидатов.

Партия роста была создана в марте 2016 года на базе партии «Правое дело» уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и позиционирует себя как партия бизнеса. Главной ее целью Титов называл изменение экономики России и демократизацию общества.

«Новые люди» — партия, основателем которой в 2020 году стал глава компании Faberlic Алексей Нечаев. В том же году по итогам выборов в регионах она прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, а после стала пятой парламентской партией, получив 5,32% голосов и 15 депутатских мандатов на выборах в Госдуму.

«Новые люди» и Партия роста создадут коалицию «новых правых сил»
Политика
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Нечаев и Титов еще в июне этого года объявили о создании «коалиции новых правых сил». Лидеры партий решили отказаться от конкуренции на предстоящих выборах и поддерживать кандидатов друг друга. В «Новых людях» тогда отметили, что партии начнут совместно формировать «новую прогрессивную повестку», в основе которой будут планы по «созданию и усилению национальной экономики», работа по защите гражданских прав, свободного рынка и «всех достижений независимой России».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Илья Пламенев Илья Пламенев
Новые люди «Партия роста» Владислав Даванков
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